Toate drumurile naționale din zona Moldovei sunt deschise circulației

* nu sunt restricții sau blocaje cauzate de starea vremii nefavorabile

Ninge în toate județele din regiune, iar de la primele ore ale dimineții până la ora 12:00, DRDP Iași a acționat pentru asigurarea circulației cu 222 de autoutilaje și 1.462 tone de material antiderapant, după cum urmează:

- SDN Bacău: 38 autoutilaje, 255 tone

- SDN Bârlad: 27 autoutilaje și 111 tone

- SDN Botoșani: 35 autoutilaje și 159 tone

- SDN C-lung Mold.: 23 autoutilaje și 206 tone

- SDN Iași: 30 autoutilaje și 286 tone

- SDN Piatra Neamț: 42 autoutilaje și 375 tone

- SDN Suceava: 27 autoutilaje și 69 tone.

În prezent, pe raza DRDP Iași sunt in acțiune 180 de autoutilaje, iar circulația în regiune se desfășoară în condiții de iarnă, cu zăpadă frământată în strat de 1-3 cm și viscol la sol înregistrat în județele Neamț și Vaslui.

Reamintim, meteorologii au actualizat atenționările Cod galben și Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol. Circulați cu prudență și nu plecați la drum fără informarea prealabilă cu privire la sectoarele de drum tranzitate.

Informații privind starea drumurilor naționale: Dispecerat DRDP Iași: 0232.213 168, Dispecerat CNAIR: 021.9360.