În spatele miilor de anunțuri de angajare din Iași, aceeași întrebare revine: de ce sunt multe posturi mereu libere? Răspunsul stă, de cele mai multe ori, în combinația care alungă oamenii cel mai repede – program greu, presiune mare și salarii care nu compensează.

În Iași, „angajăm” a devenit un afiș permanent în vitrină, nu o veste. Când salariul mediu net în județ este sub media națională, tensiunea dintre muncă și bani se vede rapid în piață: posturile se ocupă, apoi se eliberează și apar din nou, ca și cum nimeni n-ar fi trecut pe acolo. Nu e doar o senzație. Se vede în repetitivitatea anunțurilor și în domeniile unde recrutarea pare să nu se termine niciodată.

Ce înseamnă, concret, „fluctuație de personal” și de ce contează

Când vorbim despre fluctuație, vorbim despre ritmul cu care oamenii pleacă și sunt înlocuiți.

Pentru angajat, asta înseamnă instabilitate și oboseală. Pentru angajator, înseamnă costuri ascunse — recrutare repetată, training continuu, greșeli scumpe și servicii mai slabe. Pentru oraș, înseamnă o piață a muncii în care multe joburi sunt, paradoxal, „mereu disponibile” tocmai pentru că sunt greu de ținut ocupate.

Radiografia unei zile obișnuite: unde se vede cel mai bine rotația

O radiografie simplă, ușor de înțeles pentru oricine, e volumul de roluri listate într-o zi obișnuită.

Pe 26 ianuarie 2026, potrivit unui portal național, Iașul avea aproximativ:

1.219 roluri active în Call-center/BPO

1.232 în Alimentație/HoReCa

1.208 în Transport/Logistică/Import-Export

528 în Comerț/Retail

178 în Producție

106 în Construcții

Numerele se mișcă zilnic, dar ordinul de mărime spune povestea: aici e zona în care rotația e cea mai probabilă, pentru că cererea e mare, iar retenția e dificilă.

Topul locurilor de muncă mereu neocupate în Iași

1) Call-center / BPO: ușor de intrat, greu de dus pe termen lung

Primul domeniu care împinge Iașul în acest carusel este Call-center/BPO. BPO înseamnă Business Process Outsourcing — procese externalizate precum suport clienți, back-office și operațiuni.

În Iași, faptul că într-o singură zi stau la vedere 1.219 roluri active spune cât de intensă este recrutarea. În practică, uzura vine din programul în ture, monitorizare, ținte, interacțiuni dificile cu clienții și sentimentul că ritmul e mereu mai mare decât recompensa. Mulți intră ușor, dar nu rămân mult dacă nu găsesc rapid o rută spre roluri mai specializate și mai bine plătite.

2) HoReCa: presiunea din weekend și venitul instabil împing plecările

Al doilea este HoReCa. În Alimentație/HoReCa, un volum de 1.232 roluri listate chiar și în plină iarnă arată că nevoia nu e sezonieră, ci structurală.

Programul de seară și de weekend, vârfurile de lucru, presiunea de „servire rapidă” și veniturile instabile (salariu + bacșiș) alimentează plecările. Într-un județ în care media netă e 5.335 lei, orice job care consumă mult timp și energie fără un câștig clar devine, pentru mulți, o etapă scurtă, nu o alegere de durată.

3) Transport și logistică: orașul „pe livrare”, oamenii „pe schimb”

Următoarea poziție e ocupată de transport și logistică, piața care ține orașul „pe livrare”. Când ai 1.208 roluri listate într-o singură categorie, semnalul e că presiunea pe recrutare e constantă.

Rotația vine din ritm, trafic, vreme, termene și presiunea permanentă de a „nu întârzia”. În aceste joburi, când creșterile salariale sunt mici sau neclare, oamenii se mută rapid între firme, depozite, flote sau tipuri de activitate, în căutarea unei combinații mai suportabile între efort și venit.

4) Comerț / Retail: fluctuația ca model de funcționare

Urmează retailul, unul dintre cele mai vizibile motoare de angajare din Iași. Cele 528 roluri listate într-o zi spun deja că e un domeniu în care fluxul de oameni e continuu.

Aici, fluctuația nu e un accident, ci un model de funcționare: ture, weekenduri, perioade de vârf, echipe subdimensionate și presiune pe vânzare. Recrutarea constantă apare și pentru că plecările sunt dese, iar când pleacă unul, cei rămași trag mai mult — ceea ce grăbește următoarea plecare.

5) Producție: schimburi, navetă și uzură fizică

Al cincilea domeniu este producția. În Iași, 178 roluri listate în producție pot părea puține față de BPO sau logistică, dar mecanismul rotației e familiar: schimburi, navetă, muncă repetitivă, uzură fizică.

Aici apare diferența decisivă: dacă sporurile și condițiile nu compensează suficient, oamenii compară rapid cu retailul, logistica sau BPO și migrează spre ce pare mai suportabil, chiar dacă nu e ideal.

6) Construcții: proiecte în valuri și plecări rapide

Ultimul domeniu din top este reprezentat de construcții. Cu 106 roluri listate într-o zi, construcțiile rămân o piață în care instabilitatea vine din sezonalitate, proiecte în valuri, ritm de șantier și diferențe mari între echipe.

Când predictibilitatea scade, oamenii pleacă repede: spre alt șantier, alt oraș sau altă țară, pentru că alternativa există mereu în industrie, iar comparația cu veniturile din afara țării e permanentă.

Concluzie: balanța bani–uzură decide cât de repede se învârte „caruselul”

Imaginea de ansamblu e simplă: în Iași, domeniile cu cea mai mare fluctuație sunt cele în care cererea de oameni e mare, dar balanța bani–uzură rămâne fragilă.

Salariul mediu net e un reper util: cu cât un job stă mai departe de el ca venit real, dar cere tot mai mult ca timp, stres și efort, cu atât rotația devine mai rapidă.

Dan DIMA