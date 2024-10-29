Tot mai mulți studenți ieșeni încearcă „visul american”

De la an la an, numărul tinerilor studenți din Iași care pleacă cu programe de tip work and travel în Statele Unite ale Americii crește. Dorința de a vedea cum se trăiește pe alt continent și de a descoperi singuri locurile pe care altfel le-au văzut doar în filme este tot mai mare. Și câștigurile mari sunt atractive pentru ei.

În jur de 700 de studenți au plecat, vara trecută, doar din Iași în America. De cele mai multe ori tinerii află despre experiențele de acolo de la studenții mai mari. „Mătuşa mea care era un pic mai mare ca mine mi-a povestit că la facultate poţi pleca în America, ne uitam la un film şi cu... New York şi am zis că minte, dar când am ajuns la facultate în primul an am văzut un afiş cu joburi în State pentru studenţi, lucru care mi-a dovedit că se poate”, spune Alex, în coordonator al unui proiect de tip Work and Travel.

Așa că, încă din primul an de facultate, în prima vară, Alex a decis să încerce și a plecat în America, unde a lucrat la câteva ore distanţă de NewYork, în bucătăria unui restaurant. Experienta i-a plăcut atât de mult încât a mers în fiecare vară, atât în anii de licenţă, dar şi de master. A vizitat America, şi-a făcut prieteni şi acum continuă să viziteze toată lumea. „Toată lumea îţi zâmbeşte, oriunde ai merge, oriunde, şi inclusiv toţi cei care lucrează... când lucrezi cu clienţii eşti obligat să zâmbeşti. Să zic aşa, în ghilimele, asta a fost un prim şoc cultural. În prima vară m-am întors acasă cu 20 de dolari. Am cheltuit toți banii ca să văd locurile”, a mai adăugat el.

La Universitatea de Științele Vieţii din Iași 200 de studenți au venit să afle mai multe despre programele work and travel direct de la reprezentanții ambasadei. „Este o oportunitate să vizitezi în timp ce munceşti în SUA. Cred că să lucrezi şi să vizitezi este o idee minunată pe care oricine trebuie să o experimenteze”, a spus Vice-Consulul Ambasadei SUA în România, Tamara Mitchell, prezentă la Iași.

Unii tineri pleacă an de an

Unii studenți au profitat din plin de acest program. Experiență dintr-un colț de lume complet diferit, pe tărâmul făgăduinței este cea care îi atrage. „Eu am plecat din primul an de facultate, am fost foarte panicată, mai ales că mă înscrisesem fix la începutul facultăţii, nu ştiam ce e aia sesiune. Şi am fost pe gânduri un pic. Dar, în esenţă, mi-a schimbat viaţa”, spune o tânără studentă la USV.

Bobocii încă se informează

Pentru cei aflați în anul întâi de facultatea curiozitatea este cea care îi atrage, dar si faptul ca pot câștiga rapid sume destul de mari de bani. Într-o singura vara pot ajunge sa câștige chiar și câteva mii de dolari. „Îmi doresc, într adevăr, în primul rând să lucrez, să obţin un venit financiar stabil, dar, de asemenea, aş vrea să şi călătoresc, pentru că, din punctul meu de vedere, amintirile sunt cele mai importante”, spune o altă studentă.

În 2011 erau în toată țara în jur de 3.500 de studenți care au plecat în America prin intermediul programului. Vară trecută deja peste 7.500 de tineri au plecat după visul american, peste Ocean. Maria STANCU