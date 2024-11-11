Tragedia cu 5 morți din Suceava, provocată intenționat. ”Dacă nu am putut să te omor pe tine, omor copiii”

Tragedia din Suceava, unde 5 oameni au murit după ce două mașini s-au ciocnit frontal, a fost provocată intenționat de unul dintre șoferi. Acesta și-a luat cei trei copii mici în mașină și a plecat la drum pentru a se omorî, împreună cu micuții.

Îngrozitorul accident din Suceava, unde 5 oameni au murit sâmbătă după ce două mașini s-au ciocnit frontal, a fost provocat intenționat de unul dintre șoferi, scrie Monitorul de Botoșani, care prezintă și mărturiile surorilor acestuia.

Este vorba despre un tânăr de 28 de ani din Botoșani, care și-a luat cei trei copii mici, în vârstă de 2, 3 și respectiv 8 ani, în mașină și a plecat să se omoare, împreună cu micuții.

Bărbatul a vrut astfel să se răzbune pe concubina sa, care plecase în urmă cu câteva zile în Germania, disperată de bătăile pe care le primea de la acesta.

Individul a amenințat-o de mai multe ori cu moartea, iar în ultima lor convorbire i-a transmis: ”Dacă nu am putut să te omor pe tine, omor copiii”.

Și-a ucis un copil și pe toți ocupanții mașinii în care a intrat

Totodată, s-a stabilit că unul dintre autoturisme (Dacia Sandero) era destinat efectuării cursurilor de șoferi, la momentul impactului fiind condus de către un tânăr de 18 ani din comuna Calafindești. În dreapta sa se afla instructorul auto, un bărbat de 76 ani din municipiul Siret, iar pe bancheta din spate se afla un alt tânăr de 18 ani. Toți cei trei au decedat.

Cutremurătoarea mărturie a fost făcută de una dintre surorile bărbatului.

Planul său macabru a fost dus până la capăt, numai că, o dată cu el, au murit și unul dintre copiii săi, precum și toți cei trei ocupanți ai mașinii de la o școală de șoferi în care a intrat intenționat, cu toată viteza.

Circumstanțele exacte ale tragediei urmează a fi stabilite acum de polițiști, care au dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.