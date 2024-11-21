Tragedie fără margini în Suceava! Doi copii au fost înghițiți de flăcări, într-un incendiu
Doi copii au fost surprinşi, joi, într-un incendiu produs la o locuinţă din judeţul Suceava, în localitatea Voitinel. Când pompierii au reuşit să intre în casa care ardea generalizat i-au găsit morţi.
”Incendiu la o casă de locuit, în localitatea Voitinel. Intervin pompierii militari şi civili pentru localizarea şi lichidarea flăcărilor. Flăcările se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 40 mp şi au afectat o casă de locuit şi o anexă, construcţii majoritare din lemn”, a transmis, joi, ISU Suceava.
Copiii au fost găsiți morți în casă
Pompierii au fost avertizaţi că în interior este posibil să fi fost surpprinşi doi copii.
”Din nefericire, pompierii militari au identificat în interiorul locuinţei pe cei doi copii, decedaţi”, au mai transmis pompierii.
