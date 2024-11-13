Tragedie în Bacău: un bărbat găsit carbonizat într-o casă cuprinsă de flăcări

Un bărbat a fost găsit, marţi, carbonizat într-o casă din localitatea Motoşeni, în urma izbucnirii unui incendiu, informează Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău.

Potrivit sursei citate, la sosirea echipajelor de intervenţie, flăcările se manifestau generalizat în locuinţă.

"Marti dupa amiaza, pompierii militari au fost solicitaţi să intervină în comuna Motoşeni, sat Şendreşti, pentru lichidarea unui incendiu produs la o casă de locuit (...) La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat, pe o suprafaţă de aproximativ 10 mp, la nivelul casei de locuit. Din nefericire, la locul producerii evenimentului, a fost găsită o persoană de sex masculin (aproximativ 58 ani), carbonizată", precizează purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, Ema Tereş.

La intervenţie s-au deplasat o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o autospecială de stingere.