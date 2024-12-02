Tragedie în Iași: Bărbat rănit grav după o cădere de la etajul șase

Un bărbat a fost rănit grav, luni, fiind transportat la spital, după ce a căzut de la etajul şase al unui bloc din municipiul Iaşi. Vecinii susţin că el s-ar fi certat cu iubita, după care s-ar fi aruncat de la etaj

Corpul său a fost străpuns de ţeava unui gard de lângă imobil. Incidentul s-a petrecut în zona unui complex imobiliar din cartierul ieşean Tătăraşi.

Acolo au ajuns mai multe echipaje ISU, inclusiv o autospecială de descarcerare. Reprezentanţii ISU Iaşi au transmis că bărbatul a fost găsit conştient.

”Victima a fost extrasă dintr-o ţeavă şi predată echipajului medical sosit la faţa solicitării”, au precizat reprezentanţii ISU Iaşi. Ulterior, victima a fost transportată la un spital din Iaşi.

Vecinii susţin că bărbatul locuieşte cu prietena în imobilul respectiv şi că s-ar fi aruncat în gol după ce între cei doi s-ar fi iscat o ceartă.

Poliţiştii ieşeni au declanşat cercetări în acest caz pentru a stabili ce s-a întâmplat.