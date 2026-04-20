Tragedie la limită, în plin spectacol, la Teatrul Național din Iași!

* tavan prăbușit peste un actor, anchetă și acuzații explozive de neglijență * conducerea Teatrului confirnă incidentele

Un moment care trebuia să fie seară de teatru s-a transformat, sâmbătă, într-un episod cu accente dramatice, aproape catastrofale, după ce o scenă din spectacolul „D’ale carnavalului” a fost întreruptă brusc de un incident tehnic care putea avea consecințe extrem de grave.

În plină desfășurare a reprezentației, o structură de tavan fals s-ar fi desprins și ar fi căzut peste actorul Călin Chirilă, provocând panică instantanee în sală și oprirea imediată a spectacolului.

Actorul a fost transportat de urgență la spital pentru investigații medicale, în timp ce spectatorii, încă în stare de șoc, au părăsit sala fără să înțeleagă pe deplin gravitatea momentului.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. Surse neoficiale susțin că mai mulți membri ai echipei tehnice ar fi fost testați pentru consum de alcool, iar rezultatele ar indica faptul că aceștia ar fi consumat băuturi alcoolice înainte de spectacol. Aceste informații nu au fost confirmate oficial până în acest moment, dar ele amplifică tensiunea din jurul cazului.

Incident repetat

Oficialii instituției de spectacole au confirmat incident. „La Sala Mare, în timpul desfășurării spectacolului D´ale carnavalului, a avut loc un accident de muncă pe scenă, care a dus la întreruperea reprezentației. Din fericire, incidentul nu a avut urmări grave. Siguranța tuturor persoanelor implicate în activitățile noastre reprezintă o prioritate pentru noi, motiv pentru care tratăm acest eveniment cu maximă seriozitate. În perioada imediat următoare, vom analiza cu atenție și obiectivitate circumstanțele în care s-a produs incidentul și vom lua toate măsurile necesare pentru a preveni astfel de situații pe viitor. În cazul în care, în urma anchetei, se vor constata abateri sau neglijențe, acestea vor fi sancționate ferm, conform regulamentului în vigoare”, au transmis oficialii teatrului.

Cazul capătă însă o miză mai mare decât aceea a unui simplu accident tehnic. Incidentul de sâmbătă nu a fi fost singular: pe 18 decembrie, în timpul aceluiași spectacol, s-a produs un accident asemănător. „S-a schimbat regulamentul de ordine interioară, s-au aplicat sancțiuni, au fost trași la răspundere cei vinovați. Au fost și prezenți și cei de la ITM”, au completat oficialii. Actorii Andreea Boboc și Cosmin Maxim au fost la un pas de a fi răniți, dar „spectacolul a continuat, din fericire fără nimic grav”.

Spectacolul este una dintre producțiile importante din repertoriul recent al Naționalului ieșean, iar în distribuție figurează atât Călin Chirilă, cât și Andreea Boboc. Accidentul a fost semnalat și Ministerului Culturii.

Dincolo de cazul de la Iași, incidentele produse pe scenă nu sunt izolate în teatrele din România. În septembrie 2025, la Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara, o actriță a ajuns la spital după ce un element de decor a căzut peste ea în timpul unei repetiții, iar instituția a anunțat atunci o anchetă internă și o cercetare disciplinară. În februarie 2024, la Teatrul German din Timișoara, o actriță a fost rănită în timpul unui spectacol după ce un decor din lemn s-a prăbușit, iar polițiștii au deschis dosar penal. Tot în martie 2025, un actor al Teatrului de Operetă „Ion Dacian” din București s-a accidentat în timpul unei repetiții, caz care a intrat, de asemenea, în atenția poliției.

Tocmai de aceea, accidentul de la Iași nu mai poate fi citit doar ca un episod nefericit din timpul unei reprezentații și ridică o întrebare mai apăsată despre cât de sigură este, în realitate, munca din spatele cortinei: cine verifică decorurile, cine răspunde pentru eventualele improvizații tehnice și ce se întâmplă atunci când semnalele de alarmă apar înaintea unei tragedii.

Carmen DEACONU, Clara DIMA