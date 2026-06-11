Cum le vorbești copiilor despre bani fără să transformi conversația într-o lecție rece? La Iași, răspunsul vine printr-un format inedit: șase antreprenori locali vor sta față în față cu propriii copii, într-un „duel-dialog între generații”, despre bani, alegeri, economie și viitor. Evenimentul „Prima lecție de business” are loc vineri, 12 iunie 2026, de la ora 18:30, la Zbor Hub Iași.

Evenimentul aduce în fața publicului mai multe perechi părinte-copil din mediul antreprenorial ieșean. Printre participanții anunțați se află Diana Mocanu, fondator și CEO Printco – Gama Holding, alături de Meda Mocanu, Marius Alexe, investitor și antreprenor, alături de Maria Alexe, Ruxandra Rață, fondator și CEO Twinkle Star, alături de Amelia Rață, Cătălin Rață, cofondator Logarithmic, alături de Ivona Rață, Raluca Drăghici, de la Junior & Family Dental Clinics, alături de Călin Drăghici, și George Rășchitor, manager Sinaps, alături de Amelia Rășchitor.

Banii fac parte din viața copiilor mult mai devreme decât apare, de obicei, în manuale. Îi întâlnesc în magazine, în aplicații, în jocuri, în discuțiile părinților, în cumpărături online, în dorința de a avea o jucărie, o carte, o gustare sau un obiect văzut la alți copii. Cu toate acestea, mulți cresc fără să înțeleagă clar ce înseamnă valoarea banilor, cum se ia o decizie de cumpărare, de ce nu toate dorințele se transformă imediat în achiziții și ce presupune, de fapt, un buget.

„Vineri seară, la o discuție despre bani și viitor, lângă mine stă fiica mea. Eu și Meda, față în față, într-un dialog real despre alegeri și economii. Ea are 12 ani și deja are păreri foarte clare. Abia aștept să le aud”, a transmis Diana Mocanu.

Aceasta descrie „Prima lecție de business” drept un „duel-dialog între generații”, în care șase antreprenori ieșeni și copiii lor vor aduce două perspective diferite asupra banilor și viitorului. „Noi spunem ce am învățat. Ei ne spun ce văd”, a mai arătat Diana Mocanu.

De ce au nevoie copiii de educație financiară

În multe familii, banii sunt încă un subiect discutat mai ales între adulți. Copiii aud frânturi de conversații despre prețuri, rate, salarii, scumpiri sau cheltuieli, dar rareori primesc explicații pe limba lor. De aici apar confuzii firești: cred că banii „vin de pe card”, că orice dorință poate fi cumpărată imediat sau că refuzul părinților este doar o interdicție.

Educația financiară începe, însă, cu lucruri simple: ce înseamnă să economisești, cum alegi între două produse, de ce uneori aștepți, cum îți stabilești un obiectiv și ce faci când ai o idee. O primă lecție de business pentru copii nu înseamnă transformarea lor în mici adulți preocupați de profit, ci oferirea unor repere despre viața reală.

Un copil care înțelege diferența dintre nevoie și dorință poate învăța mai ușor să își organizeze resursele, să pună întrebări, să gândească înainte de a cumpăra și să privească banii nu ca pe un capriciu, ci ca pe un instrument.

Maura ANGHEL