Tragedie la Scobinți: o femeie de 35 de ani, ucisă

Un caz șocant a zguduit comunitatea din comuna Scobinți, județul Iași. În seara zilei de 26 ianuarie, în jurul orei 18:45, polițiștii de la Secția nr. 9 Poliție Rurală Hârlău au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat și-ar fi agresat fizic concubina, iar femeia a decedat ulterior.

La fața locului s-au deplasat imediat echipele de poliție, care au confirmat sesizarea, identificând trupul femeii, în vârstă de 35 de ani.

O echipă a Serviciului de Investigații Criminale Iași, împreună cu un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, a preluat cazul pentru efectuarea cercetărilor, iar în scurt timp, bărbatul bănuit, de 45 de ani, a fost depistat și condus la audieri.

Din verificările autorităților a reieșit faptul că, la data de 7 august 2025, instanța de judecată emisese un ordin de protecție în favoarea femeii, care a fost revocat la 24 septembrie 2025. De atunci, între cei doi concubini nu au mai fost sesizări la poliție, însă la nivelul secției fusese întocmită o mapă de stare conflictuală.

Pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de omor, iar ancheta continuă pentru clarificarea întregii situații și luarea măsurilor legale necesare.

În dimineața zilei de 27 ianuarie, procurorul de caz a emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele suspectului, care a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Ulterior, acesta urmează să fie prezentat Tribunalului Iași cu propuneri legale.

Autoritățile subliniază că măsurile dispuse fac parte din etapele procesului penal, și nu aduc atingere principiului prezumției de nevinovăție, conform Codului de procedură penală.