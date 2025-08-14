Tragedie la Târgu Frumos: autoturism cuprins de flăcări după ce a fost lovit de un TIR

* un bărbat a murit iar o mamă şi cele două fiice minore ale sale se luptă pentru viaţă * acestea, în vârstă de 12 şi 7 ani, au fost găsite inconştiente * fata cea mare a fost dusă la aceeaşi unitate medicală, în timp ce sora ei mai mică a fost intubată de medicul de pe elicopterul SMURD şi preluată pentru transfer rapid la spital

Sfârşit de drum pe DN 28A, la ieşirea din Târgu Frumos spre Paşcani. Un autoturism şi un TIR s-au izbit violent joi după amiaza, iar impactul a transformat totul într-o scenă de groază: caroseria maşinii s-a contorsionat, iar în câteva secunde flăcările au înghiţit-o.

La faţa locului au fost mobilizate forţe impresionante: două autospeciale cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi un autoturism de serviciu de la Detaşamentul de Pompieri Târgu Frumos, trei echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Iaşi şi elicopterul SMURD.

În maşină se aflau doi adulţi şi doi copii. Impactul a fost nimicitor pentru pasagerul din dreapta faţă - un bărbat de 49 de ani, găsit cu leziuni incompatibile cu viaţa. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Şoferul autoturismului, o femeie tot de 49 de ani, a suferit arsuri faciale şi pe căile aeriene. Ea a fost intubată şi transferată de urgenţă la CPU Târgu Frumos. Cele două fiice ale sale, de 12 şi 7 ani, au fost găsite inconştiente. Fata cea mare a fost dusă la aceeaşi unitate medicală, în timp ce sora ei mai mică a fost intubată de medicul de pe elicopterul SMURD şi preluată pentru transfer rapid la spital.

„Din primele cercetări efectuate, s-a constatat faptul că o femeie, de 49 de ani, în timp ce ar fi condus un autoturism care tracta o rulotă, pe DN 28 A, în afara localității Târgu Frumos, ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă, condus de un bărbat, de 50 de ani. În urma accidentului, un bărbat, de 49 de ani a decedat, iar alte trei persoane au fost rănite. Bărbatul de 50 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate”, au tranmsmis reprezentanții IPJ Iași.

Pompierii au luptat atât cu flăcările, cât şi cu secundele preţioase necesare pentru a salva vieţi. Într-un peisaj marcat de fum, sirene şi lacrimi, medicii au constatat că bărbatul avea leziuni incompatibile cu viaţa.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi transmite condoleanţe familiei îndoliate şi aminteşte tuturor şoferilor că o clipă de neatenţie poate fi ireversibilă. Laura RADU, Carmen DEACONU