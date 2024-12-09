Trei ani de pușcărie pentru 32 de perechi de chiloţi tanga
Aparent neverosimilă şi exagerat de dură sentinţa pronunţată la sfârşitul săptămânii trecute de către magistraţii Judecătoriei Iaşi în dosarul de furt calificat ce l-a avut ca inculpat pe Gheorghe P. Pentru că, de regulă, în asemenea cazuri se dispune renunţarea la procesul penal sau, cel mult, o pedeapsă cu suspendare. Întrucât prejudiciul de 2.200 lei a fost recuperat în totalitate.
Fapta pentru care a fost judecat şi condamnat ieşeanul s-a petrecut la începutul acestui an, într-o seară de sfârşit de ianuarie, în jurul orei 19.00. Echipat cu un rucsac încăpător, de culoare neagră, Gheorghe, un bărbat de 50 de ani, a intrat într-un magazin din Palas Mall, s-a dus ţintă la raionul cu produse pentru femei, a luat de acolo 32 perechi de chiloţi tanga, mărci scumpe, le-a îndesat în rucsac şi a încercat să iasă în mare viteză.
Deşi hoţ cu destulă experienţă, avea deja două condamnări la activ (ambele cu suspendare), ieşeanul a dovedit superficialitate totală în acţiunea sa. N-a luat în calcul prezenţa camerelor de supraveghere, care au înregistrat întregul episod, nici n-a catadicsit să scoată cumva sistemele de siguranţă de pe haine.
Logic, la ieşire, alarmele s-au declanşat, agentul de pază l-a întâmpinat şi i-a solicitat să scoată tot ce are în ghiozdan. Astfel, au ieşit la iveală cele 32 de chiloţi (unele chiar la preţ de 70 lei bucata), a fost anunţată poliţia, a urmat reţinerea hoţului şi deschiderea procesului penal.
Având în vedere trecutul său infracţional, judecătorii l-au condamnat la trei ani de închisoare, cu executare în regim de detenţie. Claudiu CONSTANTIN
