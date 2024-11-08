Trei braconieri din Botoșani au ajuns în arest

Trei persoane au fost reţinute de poliţişti pentru braconaj într-un dosar de braconaj cinegetic, au anunţat, vineri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani.

Potrivit acestora, în acelaşi dosar, poliţiştii au făcut şi opt percheziţii domiciliare, atât în municipiul Botoşani, dar şi în comunele Răchiţi şi Băluşeni.

"Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Botoşani au desfăşurat o acţiune de amploare pentru descurajarea şi combaterea braconajului cinegetic, constând în vânătoarea practicată de persoane care nu deţin permis de vânătoare, transportul vânatului în mod ilegal, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uzul de armă fără drept. Astfel, având în vedere cercetările care se efectuează în cadrul unui dosar penal privind infracţiuni de braconaj, la data de 7 noiembrie, au fost puse în executare opt mandate de percheziţie domiciliară, la persoane bănuite de comiterea faptei, din municipiul Botoşani, comuna Răchiţi şi comuna Băluşeni", au precizat oficialii IPJ.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate patru autoturisme, cu o valoare de piaţă de aproximativ 40.000 de euro, o armă de vânătoare, în valoare de 7.500 de lei, un dispozitiv de vizualizat pe timp de noapte şi termoviziune, în valoare de 1.950 de euro, 12 cartuşe cu proiectil, cantitatea de aproximativ 100 de kg de carne congelată, susceptibilă de a fi origine vânat, ce a fost predată Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea expertizării.

De asemenea, au fost identificate şi controlate 24 de exemplare canine din rase cu potenţial agresiv, dintre care şase exemplare nu erau sterilizate, iar 14 nu erau microcipate, motiv pentru care a fost aplicată proprietarilor şi o sancţiune de 10.000 de lei.