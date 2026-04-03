Trei decenii de șoc demografic. Iașul care pulsează, explodează și se prăbușește

Imaginează-ți județul Iași ca pe un organism viu: respiră, crește, suferă, renaște și, uneori, se stinge. În ultimii 32 de ani, acest teritoriu a trăit un adevărat rollercoaster demografic, cu orașe care explodează de viață și sate care mor în tăcere, cu femei majoritare și tineretul care pleacă, cu aglomerări urbane spectaculoase și comunități rurale în disperare.

În 1992, municipiul Iași avea 319.161 locuitori, un oraș vibrant, dar încă gestionabil. În 2024, cifra ajunge la 383.825, cu vârfuri de aproape 394.000. Universitățile, spitalele, hub-urile IT și centrele culturale transformă orașul într-un epicentru al vieții moderne, unde fiecare stradă pulsează de energie.

Dar în spatele acestor cifre se ascunde o realitate tensionată și explozivă: trafic sufocant, prețuri în creștere, lipsa locuințelor, stres și competiție acerbă. Iașul urban este un magnet care atrage, dar și presează, un oraș care trăiește prea rapid și care riscă să fie copleșit de propria creștere.

Orașele mici – fantome urbane în derivă. Periurbanul schimbă harta județului

Suburbii și comunele periurbane explodează numeric: Miroslava – de la 6.397 la peste 32.108 locuitori, un adevărat oraș-dormitor gigant. Valea Lupului – cândva doar un punct pe hartă, are aproape 17.000 de locuitori. Ciurea – transformare fulgerătoare din sat liniștit în centru suburban vibrant cu peste 20.000 de locuitori.

Aceasta nu este doar migrație; este o metamorfoză urbană fără precedent, cu infrastructura rurală depășită, drumuri și școli care nu mai fac față și comunități tradiționale transformate peste noapte.

În tot acest timp, orașele mici se chinuie în derivă. Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău – orașe odinioară pline de viață – rămân aproape încremenite în timp. Creșterea este inexistentă sau negativă. Străzile sunt mai goale, iar clădirile păstrează doar ecoul unui trecut efervescent. Tineretul fuge către Iași sau străinătate, iar aceste orașe devin fragmente de amintire urbană.

Ruralul – tragedia invizibilă. Femei majoritare, tineret dispărut

Adevărata dramă se joacă în satele județului. Cifrele sunt cutremurătoare: Belcești scade de la 12.491 la 10.517, Andrieșeni de la 4.959 la 3.883. Dolhești, Oțeleni, Plugari pierd sute de locuitori anual.

Aici nu mai este vorba de explozie urbană, ci de gol interior, de tineret care pleacă și comunități care dispar. Școlile, magazinele, viața socială – toate se sting. În două decenii, multe sate riscă să fie doar puncte pe hartă, umbre ale unui trecut viu.

Structura pe sexe și vârste arată un adevăr șocant: femeile devin majoritare, în timp ce bărbații migrează spre orașe sau străinătate. Sporul natural este negativ în zeci de localități. Chiar dacă județul câștigă numeric, realitatea demografică este dezorganizată, dezechilibrată, dramatică.

Prognoza 2044 – județul Iași între glorie și colaps

În următoarele două decenii, municipiul Iași va avea până la 500.000 de locuitori. Va deveni o metropolă regională, dar cu riscul de supraîncărcare urbană.

Periurbanul va fi constituit din suburbii care se contopesc în orașe-fantomă, infrastructură la limita colapsului.

Ruralul va avea sate care dispar încet, comunități transformate în ruine demografice, tineret care fuge definitiv. Dezechilibrul urban-rural va deveni cea mai mare provocare socială și economică a următoarelor două decenii.

Iașul nu este un simplu județ cu un milion de locuitori, astăzi. Este un tablou viu, exploziv și fragil, o epopee demografică cu victorii spectaculoase și tragedii tăcute, cu orașe care trăiesc prea rapid și sate care mor încet. Carmen DEACONU