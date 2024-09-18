Trei dintre cele mai mari sportive ale Iașului, recompensate acasă!

* Amalia Bereş a fost medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris, iar sora ei, Mădălina Bereş, este medaliată la campionate europene, mondiale şi la Jocurile Olimpice din 2016 * Patricia-Andreea Cireş a reprezentat Iaşul la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, dar şi la alte competiţii internaţionale la care a obţinut performanţe remarcabile * sportivă legitimată la Clubul Sportiv Municipal Iaşi, Patricia-Andreea Cireş a câştigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Juniori de la Tokyo în 2019, titlul de campioană europeană în 2020, titlul continental la tineret şi medalia de argint la Campionatele Mondiale în 2022, precum şi titlul mondial la tineret în 2023

Trei mari canotoare, care au pus Iaşul şi România pe harta internaţională a competiţiilor sportive, au fost recompensate de Consiliul Judeţean cu titlul de „Cetăţean de Onoare”. Una dintre sportive a anunţat că în vrea să se retragă din competiţii. Amalia Bereş, Mădălina Bereş şi Patricia-Andreea Cireş au primit, marţi, distincţia, „Cetăţean de Onoare al judeţului Iaşi”, în cadrul unei festivităţi organizate de Consiliul Judeţean la Baza Nautică Dorobanţ.

Distincţia de „Cetăţean de Onoare al judeţului Iaşi” a fost înmânată celor trei canotoare de preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe, iar florile au fost oferite de vicepreşedintele CJ, Marius Dangă. La eveniment au fost prezente familiile, colegii şi antrenorii legitimaţi la CSM Iaşi, şi câţiva consilieri judeţeni. „Încercăm să întoarcem măcar un pic din mândria pe care am simţit-o cu toţii în faţa rezultatelor remarcabile pe care Amalia, Mădălina şi Patricia le-au obţinut, nu doar anul acesta, ci în întreaga lor carieră, pentru că sportul nu înseamnă doar talent, ci şi foarte multă muncă şi eforturi de ani de zile. Sunt convins că exprim nu doar sentimentul meu, ci exprim un sentiment al întregului judeţ, al întregii ţări, al tuturor ieşenilor, al tuturor românilor. Performanţa voastră a unit o ţară întreagă. Nu pot decât să-mi doresc ca întreaga comunitate şi, în special, noi cei care trebuie să ne îngrijim de această comunitate, să reuşim ca, prin ceea ce decidem, să ne facem sportivii la fel de mândri de noi cum suntem noi de ei. Le mulţumesc şi îi felicit şi pe părinţi şi pe antrenorii care le-au descoperit talentul, le-au încurajat, susţinut şi au lucrat cu ele pentru a-şi atinge potenţialul”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Alexe.

Titlul de „Cetăţean de onoare al judeţului” a fost acordat după votul dat în şedinţa din 28 august, ca o recunoaştere a rezultatelor extraordinare obţinute de cele trei canotoare.

Amalia Bereş a fost medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris, iar sora ei, Mădălina Bereş, este medaliată la campionate europene, mondiale şi la Jocurile Olimpice din 2016. Patricia-Andreea Cireş a reprezentat Iaşul la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, dar şi la alte competiţii internaţionale la care a obţinut performanţe remarcabile. Sportivă legitimată la Clubul Sportiv Municipal Iaşi, Patricia-Andreea Cireş a câştigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Juniori de la Tokyo în 2019, titlul de campioană europeană în 2020, titlul continental la tineret şi medalia de argint la Campionatele Mondiale în 2022, precum şi titlul mondial la tineret în 2023.

Momentul înmânării distincţiilor a fost emoţionant atât pentru sportive, cât şi pentru familiile şi antrenorii acestora. În timpul interviurilor, Mădălina Bereş şi-a anunţat intenţia de a se retrage din competiţiile sportive. „Încă nu am decis exact ce voi face. Cred că voi rămâne în MAI sau voi fi antrenor”, a spus canotoarea Mădălina Bereş.

În schimb, sora mai mică a Mădălinei, Amalia, îşi doreşte să meargă în continuare la competiţii şi să obţină cât multe medalii. Visul său este să participe la competiţia de la Los Angeles. Şi Patricia-Andreea Cireş a anunţat că vrea să îşi continue activitatea sportivă. „Este o onoare pentru mine să reprezint Iaşul la fiecare competiţie la care particip. A fost un început de an greu, dar am reuşit să obţin recordul mondial, pe care îl vânez de trei ani, am participat şi la Olimpiadă, cel mai mare vis al meu. Visul meu e ca toate aceste concursuri să mă ajute să îmi clădesc un viitor cât mai strălucit şi să obţin cât mai multe medalii", a spus Patricia Andreea Cireş. Laura RADU