Trei spectacole de la Royal Opera House, la Cinema Ateneu

Cinema Ateneu vă invită să trăiți magia operei și baletului direct de pe scena renumitei Royal Opera House, prin trei spectacole programate în lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2024. Fiecare dintre aceste proiecții aduce în prim-plan capodopere ale artei lirice și coregrafice.

Programul spectacolelor:

20 octombrie 2024, ora 13:00 - Nunta lui Figaro / The Marriage of Figaro

O capodoperă a lui Mozart, Nunta lui Figaro este una dintre cele mai iubite opere clasice. Regizată de David McVicar, această producție plină de umor și intrigi aduce în prim-plan pe vicleanul servitor Figaro, captivând prin interpretări vocale remarcabile și o regie dinamică.

24 noiembrie 2024, ora 13:00 - Alice în Țara Minunilor / Alice's Adventures in Wonderland

Adaptat după povestea lui Lewis Carroll, spectacolul de balet coregrafiat de Christopher Wheeldon ne poartă într-un univers plin de fantezie. De la întâlnirea cu Iepurele Alb la provocările Reginei de Cupă, spectacolul oferă o experiență vizuală și sonoră unică.

22 decembrie 2024, ora 17:00 - Spărgătorul de nuci / The Nutcracker

Spărgătorul de nuci, un clasic al sezonului festiv, aduce magia Crăciunului pe scenă. Coregrafiat de Peter Wright, spectacolul de balet fermecător combină grația dansului cu povestea Clarei și aventurile ei într-o lume plină de jucării și visuri.

Prețul unui bilet este de 35 de lei și poate fi achiziționat online pe www.cinemaiasi.ro sau direct de la casieria Ateneului.

