Trei tâlhari minori au bătut un copil din Piatra Neamț
Trei minori din Piatra-Neamț, cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, sunt cercetați penal după ce ar fi bătut și tâlhărit un alt minor, în vârstă de 16 ani, a informat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț.
Sesizarea a fost făcută de victimă care a relatat că a fost lovit de cei trei agresori, care apoi i-au controlat buzunarele și portofelul, fără să identifice bani asupra sa.
În urma cercetărilor efectuate de polițiști s-a constatat că la mijlocul lunii ianuarie, cei trei minori au amenințat aceeași victimă cu acte de violență, determinând-o să le ofere suma de 100 de lei și să le achiziționeze diferite bunuri.
'Polițiștii au depistat la scurt timp persoanele bănuite de comiterea faptelor, fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Neamț', a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, agentul principal Andreea Atomei.
Minorii au fost prezentați procurorului de caz care a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracțiunilor de tâlhărie, amenințare și loviri sau alte violențe.
