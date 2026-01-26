Iașul apare în ediția 2026 a clasamentelor pe domenii publicate de Times Higher Education prin trei instituții: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”. Cea mai bună poziționare locală este a UAIC la Psihologie (501–600 în lume). TUIASI intră la Inginerie (1251+), iar UMF Iași la Medicină și Sănătate (1001+).

Iașul în THE by Subject 2026: ce universități apar

Iașul își marchează prezența în Times Higher Education 2026 prin trei universități care apar în clasamentele pe domenii (World University Rankings by Subject). Este vorba despre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” (TUIASI) și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF).

În sistemul THE, multe universități nu primesc un „loc” unic, ci sunt încadrate în intervale. De aceea, comparația se face pe paliere: o bandă 501–600 este mai sus decât 601–800, iar 801–1000 este mai sus decât 1001+.

UAIC: 7 domenii în THE 2026. Cel mai bun rezultat: Psihologie 501–600

Cea mai vizibilă prezență ieșeană este UAIC, care apare în șapte domenii în ediția 2026. În Psihologie, UAIC este încadrată în intervalul 501–600 la nivel mondial, acesta fiind și cel mai bun rezultat al unei universități din Iași în clasamentul pe domenii.

În zona umanistă, UAIC apare în Arts & Humanities în intervalul 601–800 la nivel mondial. Este un domeniu în care Universitatea din București urcă în 501–600, iar UAIC se aliniază, pe bandă, cu alte universități mari din România care apar în același palier 601–800.

La Social Sciences, UAIC este în 801–1000, un interval în care apare și Universitatea din București, în timp ce alte universități românești sunt vizibile în 601–800.

Pentru Business & Economics și Computer Science, UAIC este încadrată în 1001+, iar la Physical Sciences ajunge în intervalul 1251+. Imaginea de ansamblu: o prezență extinsă pe domenii, dar cu rezultate diferite ca amplitudine, în funcție de aria evaluată.

TUIASI: intrare la Inginerie, în intervalul 1251+

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași intră în THE by Subject 2026 la domeniul Engineering, unde este încadrată în intervalul 1251+ la nivel mondial.

UMF Iași: Medicină și Sănătate, în intervalul 1001+

UMF „Grigore T. Popa” Iași apare în domeniul Medical and Health în intervalul 1001+ la nivel mondial.

Ce arată radiografia THE 2026 pentru Iași

Pentru Iași, radiografia THE 2026 e dublă. Pe de o parte, orașul are trei universități prezente într-un clasament global puternic, iar UAIC reușește o ieșire notabilă la Psihologie (501–600). Pe de altă parte, în domeniile tehnice și medicale, universitățile ieșene apar în intervale mari (1001+ și 1251+), acolo unde competiția este masivă, iar diferențele se văd în principal la nivel de palier, nu de „loc” fix.

Clara DIMA