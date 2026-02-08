Trenul Metropolitan Iași, proiectul-colos de 300 de milioane de euro, a intrat în filtrul final european!

* proiectul a fost transmis spre avizare către JASPERS – consultantul de elită al Comisiei Europene – și către CFR * cifrele sunt amețitoare: peste 190 milioane de euro pentru infrastructură, peste 100 milioane de euro pentru trenuri electrice și hibride, peste 230 milioane de euro fonduri nerambursabile estimate doar pentru prima etapă * termenul-limită pentru depunerea proiectului este iunie 2026, după două prelungiri succesive

Iașul este la un pas de o reușită istorică: Trenul Metropolitan intră, în sfârșit, pe linia dreaptă! Proiectul-fanion, estimat la aproape 300 de milioane de euro, a fost transmis spre avizare către JASPERS – consultantul de elită al Comisiei Europene – și către CFR, ultimul mare filtru înainte de depunerea cererii de finanțare.

Iașul, sub lupa europei

Directorul executiv al Asociației Metropolitane de Transport Public Iași (AMPTI), Eduard Boz, confirmă: observațiile sunt așteptate în următoarele săptămâni, iar anul 2026 ar putea deveni „anul zero” al Trenului Metropolitan – momentul în care proiectul intră efectiv în finanțare și implementare, după o întârziere de peste cinci ani.

Primele semnale sunt încurajatoare: observațiile transmise de CFR Iași nu afectează structura proiectului, ci vizează doar ajustări tehnice punctuale – macaze, fibră optică, sisteme de comunicații – deja incluse în documentație. Adevăratul test vine însă de la CFR Infrastructură – nivel central – și de la JASPERS, acolo unde fiecare euro este cântărit la sânge.

Miza majoră a proiectului este electrificarea tronsonului Nicolina – Ungheni, o mutare strategică ce ar permite achiziția de trenuri mai ieftine, mai eficiente și mai prietenoase cu mediul. În joc sunt inclusiv decizii sensibile legate de pasaje, remize și extinderea electrificării spre zona Holboca – exact acele componente care pot decide dacă investiția va fi aprobată integral sau parțial.

Trenul Metropolitan nu este un simplu proiect de transport. Este o rețea feroviară urban-metropolitană de aproape 55 de kilometri, care va lega municipiul Iași de Podu Iloaiei, Miroslava, Tomești, Holboca, Ciurea, Lețcani, Dumești și alte localități-cheie. Opt unități administrativ-teritoriale vor fi conectate într-un sistem unic, rapid și predictibil.

Rețeaua este împărțită în trei axe majore: Podu Iloaiei – Nicolina (30 km), Nicolina – Cristesti Jijia (13 km), Nicolina – Piciorul Lupului (12 km).

Pe unele tronsoane trenurile vor circula electric, pe altele vor fi utilizate garnituri hibride, adaptate infrastructurii existente.

Cifrele sunt amețitoare: peste 190 milioane de euro pentru infrastructură, peste 100 milioane de euro pentru trenuri electrice și hibride, peste 230 milioane de euro fonduri nerambursabile estimate doar pentru prima etapă.

Documentația a fost realizată de TPF Inginerie, companie cu acționariat belgian și experiență solidă în marile proiecte feroviare din România, în baza unui contract de aproape 8 milioane de lei cu Primăria Iași.

Stațiile Trenului Metropolitan vor fi standardizate, moderne, cu peroane demontabile, parcări, toalete ecologice, automate, spații de odihnă și alimentare electrică din panouri fotovoltaice. Un transport al viitorului, gândit pentru navetiști, studenți, angajați și turiști.

Termenul-limită pentru depunerea proiectului este iunie 2026, după două prelungiri succesive. Implementarea ar urma să dureze 24 de luni de la ordinul de începere a lucrărilor. După această etapă, se pregătește deja extinderea către Aeroportul Iași, într-un parteneriat cu Consiliul Județean, și o nouă rundă de finanțare în exercițiul bugetar european 2027–2035.

Dacă proiectul va primi undă verde, Iașul va intra în rândul marilor orașe europene cu transport feroviar metropolitan, reducând traficul infernal, poluarea și timpul pierdut zilnic în ambuteiaje.

