Trenurile viitorului ajung mâine la Iași! 160 km/h, wi-fi și confort de Europa

* trenuri noi PESA vor fi testate spre Iași după decenii de umilință feroviară – testele, pe 26, 29 ianuarie, 1 și 4 februarie * noile rame electrice PESA sunt compuse din trei vagoane moderne, cu 160 de locuri pe scaune, 243 de locuri în picioare, 16 locuri pentru biciclete, wi-fi la bord

Iașul intră, în sfârșit, în era trenurilor moderne! După ani întregi de vagoane îmbătrânite, întârzieri cronice și promisiuni uitate prin sertare, ramele electrice PESA, fabricate în Polonia, au ajuns în România și sunt deja în teste pe magistralele-cheie, inclusiv pe ruta București – Iași.

Deocamdată nu transportă călători obișnuiți, dar semnalul este clar: schimbarea se apropie. Săptămâna trecută, trei trenuri regionale PESA au sosit la Gara Obor, marcând începutul testelor pentru unul dintre cele mai ambițioase proiecte feroviare din ultimele decenii.

Noile rame electrice PESA sunt compuse din trei vagoane moderne, cu 160 de locuri pe scaune, 243 de locuri în picioare, spații dedicate persoanelor cu dizabilități, 16 locuri pentru biciclete, wi-fi la bord și o viteză maximă de 160 km/h.

Pentru ieșeni, obișnuiți cu trenuri lente și vagoane de altădată, aceste cifre sună aproape ireal.

Teste pe rutele grele: Iașul, pe lista scurtă

Între 26 ianuarie și 4 februarie, trenurile PESA vor fi testate noaptea și ziua pe ruta București Nord – Iași, cu opriri la Buzău, Focșani, Adjud și Bacău. Plecare din București la 3:30 dimineața, sosire la Iași la 10:01, apoi retur spre Capitală în aceeași zi.

Pentru CFR și Autoritatea pentru Reformă Feroviară, aceste teste sunt decisive: ele arată dacă infrastructura actuală poate susține trenuri moderne și dacă Moldova poate ține pasul cu standardele europene.

Testele PESA nu se opresc la Iași. Trenurile vor circula și spre Constanța, Brașov și Suceava, inclusiv pe tronsoane dificile, cu opriri multiple sau fără oprire, tocmai pentru a forța limitele sistemului feroviar românesc.

Este o probă de foc: dacă trenurile trec testele, urmează livrările masive.

Cea mai mare achiziție de trenuri noi din istorie

Până acum, șapte trenuri PESA au fost deja livrate din cele 62 de rame electrice regionale, achiziționate printr-un contract uriaș, în valoare de 2,77 miliarde de lei cu TVA, finanțat din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene.

La acestea se adaugă un al doilea contract, tot cu PESA, pentru 29 de rame electrice interregionale de lung parcurs, în valoare de 1,6 miliarde de lei, finanțat prin PNRR și Fondul de Modernizare.

Termenul-limită: decembrie 2027. Până atunci, România ar trebui să fie plină de trenuri noi. Sau… din nou plină de scuze.

Pentru ieșeni, trenurile PESA nu sunt doar niște rame moderne. Sunt simbolul unei promisiuni: că Moldova nu mai rămâne la coada infrastructurii, că drumul spre București nu mai este un maraton al nervilor și că transportul feroviar poate redeveni o alternativă reală.

Deocamdată, ele rulează în teste. Dar pentru Iași, speranța urcă mâine în vagoane! Daniel BACIU