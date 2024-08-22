Trupa italiană ''Ricchi e Poveri'' cântă la Botoșani

Celebra trupa italiană ''Ricchi e Poveri'' reprezintă capul de afiş al celei de-a treia ediţii a Festivalului Instituţiilor de Cultură, care va fi organizat la Botoşani între 21 şi 23 august.

Artiştii din Italia vor urca pe scena amenajată în Centrul Vechi al municipiului Botoşani joi seară, de la ora 20.00.

Tot joi, pe aceeaşi scenă vor cânta, acompaniaţi de orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu" din Botoşani, Marcel Pavel, Andrei Lazar, Iordache Basalic şi Paula Seling.

Festivalul debutează miercuri seară cu un concert susţinut de Nicole Cherry şi se încheie vineri cu concertele susţinute de trupa Brio Sonores, dar şi de Nico şi Vlad Miriţă, acompaniaţi, de asemenea, de Filarmonica din Botoşani.

Evenimentul este iniţiat de către Filarmonica "George Enescu" Botoşani, sub Înaltul Patronaj al Primăriei municipiului Botoşani şi Consiliului Local.

Accesul în Piaţa 1 Decembrie din Centrul Vechi se face pe baza invitaţiilor oferite de organizatori, în limita celor aproximativ 1.500 de locuri disponibile.