Turmă de capre, lăsată nesupravegheată pe un drum european din județul Neamț, lovită de un autoturism. Nouă animale au murit

Un accident mai puţin obişnuit s-a produs, sâmbătă seară, pe drumul european 85, în judeţul Neamţ. Un autoturism a intrat în plin într-o turmă de capre care, lăsate nesupravegheate, au ajuns pe şosea. În urma accidentului, şoferul şi pasagerul au scăpat nevătămaţi însă nouă dintre animale au murit.

Incidentul a avut loc puţin după ora 19:00, pe drumul european 85, în judeţul Neamţ.

„Un autoturism în care se aflau două persoane a lovit o turmă de capre ce se aflau pe partea carosabilă. Ajunşi la locul indicat, pompierii au identificat nouă animale decedate pe partea carosabilă, circulaţia fiind blocată pe ambele sensuri”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ.

În urma accidentului, şoferul şi pasagerul au scăpat nevătămaţi.

Pompierii din cadrul Detaşamentului Roman au acţionat pentru îndepărtarea animalelor de pe partea carosabilă, pentru a fi reluat traficul rutier.