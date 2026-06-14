Turneul Internațional Stradivarius revine la Iași cu un concert dedicat celor 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Spectacolul „Muzele” îi reunește pe violonistul Alexandru Tomescu, chitaristul Dragoș Ilie și bandoneonistul Omar Massa.

Iașul devine marți, 16 iunie 2026, una dintre opririle importante ale Turneului Internațional Stradivarius. În centrul serii se va afla Alexandru Tomescu, unul dintre cei mai cunoscuți violoniști români contemporani. Artistul cântă la vioara Stradivarius Elder-Voicu, instrument clasat în categoria Tezaur a Patrimoniului Cultural Național. Alexandru Tomescu a câștigat în 2023 dreptul de a utiliza prețiosul instrument până în anul 2029. La concertul de la Iași, sunetul viorii va fi completat de chitara clasică a lui Dragoș Ilie și de bandoneonul argentinianului Omar Massa. Întâlnirea celor trei instrumente promite o formulă sonoră aparte, în care muzica clasică, sensibilitatea chitarei și expresivitatea bandoneonului se reunesc într-un spectacol construit în jurul inspirației artistice.

„Muzele”, un omagiu muzical adus lui Constantin Brâncuși

Ajuns în 2026 la cea de-a XIX-a ediție, Turneul Internațional Stradivarius se desfășoară sub titlul „Muzele” și celebrează împlinirea a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși. Tema pornește de la oamenii, arta și muzica ce au influențat creația artistului român. Brâncuși era pasionat de muzică, avea în atelier viori, chitare, discuri și un patefon pe care îl modificase pentru a obține efecte sonore speciale. Printre artiștii care i-au trecut pragul atelierului s-a numărat și compozitorul francez Erik Satie.

Alexandru Tomescu și Dragoș Ilie sunt ambasadori ai Anului Brâncuși, iar ediția din 2026 a turneului propune o legătură simbolică între sunet, sculptură și forța inspirației.

Turneul a început pe 13 iunie și include concerte în spații culturale, biserici, catedrale și locuri apropiate de biografia lui Constantin Brâncuși. După oprirea de la Iași, artiștii vor continua traseul spre Siret, Nicolae Bălcescu, Șumuleu Ciuc, Oradea, Timișoara, Sebeș, Brașov, Sibiu și Târgu Jiu.

Maura ANGHEL