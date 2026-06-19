UAIC declanșează cea mai amplă ofensivă academică a anului

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași declanșează una dintre cele mai mari campanii de admitere din istoria recentă a învățământului superior ieșean. Cu 13.661 de locuri disponibile, dintre care peste 4.300 finanțate de la bugetul de stat, cea mai veche universitate modernă a României se pregătește să devină, în această vară, punctul de atracție pentru zeci de mii de candidați din întreaga țară și din afara granițelor.

Începând cu 13 iulie, Iașul va intra, practic, în febra admiterii. Absolvenții de liceu, proaspăt ieșiți din emoțiile examenului de Bacalaureat, vor avea la dispoziție doar câteva zile pentru a intra într-o competiție care, în fiecare an, aduce la porțile UAIC mii și mii de dosare. Pentru mulți dintre acești tineri, admiterea la „Cuza” nu înseamnă doar alegerea unei facultăți, ci șansa de a-și schimba radical destinul.

Dimensiunea ofertei educaționale este impresionantă chiar și pentru standardele unei universități de talia UAIC. Nu mai puțin de 219 programe de studii sunt disponibile pentru viitorii studenți, dintre care 90 la nivel de licență și 129 la nivel de masterat. Practic, indiferent dacă un candidat visează la o carieră în IT, drept, economie, psihologie, educație, științe exacte, geografie, limbi străine sau teologie, universitatea îi pune la dispoziție un traseu academic complet.

Mai mult, admiterea din 2026 vine și cu o serie de noutăți spectaculoase. Universitatea introduce patru programe noi, adaptate cerințelor actuale ale pieței și tendințelor internaționale. Printre acestea se remarcă specializarea Matematică-Informatică în limba engleză, o ofertă care vizează direct generația digitală și tinerii interesați de cariere globale. De asemenea, apar programe de master dedicate negocierilor și relațiilor publice, turismului sustenabil și abordării interdisciplinare a adicțiilor, domenii aflate într-o dezvoltare accelerată la nivel european.

Pentru mii de familii, vestea cea mai importantă rămâne însă numărul foarte mare de locuri fără taxă. UAIC oferă în acest an 4.342 de locuri bugetate, o oportunitate uriașă într-o perioadă marcată de presiuni economice și costuri tot mai ridicate ale vieții. În plus, universitatea continuă să susțină accesul la educație pentru categoriile vulnerabile, rezervând locuri speciale pentru absolvenții din mediul rural, pentru etnicii romi, pentru tinerii proveniți din sistemul de protecție socială și pentru persoanele cu dizabilități.

O altă dimensiune care transformă admiterea UAIC într-un fenomen regional este componenta internațională. Universitatea pune la dispoziția românilor de pretutindeni peste 1.300 de locuri, consolidând astfel legăturile cu comunitățile românești din Republica Moldova și din diaspora. În plus, extensiile universitare din Chișinău și Bălți oferă noi oportunități pentru tinerii care doresc să urmeze studii superioare într-o instituție academică de prestigiu european. Carmen DEACONU