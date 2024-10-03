UAIC investește 5 milioane de euro în modernizarea căminelor studențești

* se vor monta panouri fotovoltaice şi instalaţii de climatizare, vor fi reabilitate reţelele de distribuţie a agentului termic, apă caldă şi apă rece, se vor reabilita spaţiile sanitare, se vor înlocui corpurile de iluminat în vederea creşterii performanţei energetice

A început implementarea proiectului ce vizează modernizarea infrastructurii universitare pentru asigurarea unui spaţiu academic echitabil în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Prin acest proiect conducerea UAIC modernizează infrastructura universitară pentru a le oferi studenţilor condiţii cât mai moderne şi de calitate în campus.

Astfel, vor fi realizate lucrări de modernizare şi eficientizare energetică care vor spori confortul oferit în căminele, cantinele şi spaţiile de recreere şi lectură ale UAIC, contribuind la crearea unui mediu de învăţare performant, cu precădere pentru studenţii proveniţi din medii socio-economice defavorizate sau alte categorii. „Cinci cămine din complexul studenţesc Codrescu (căminele C10, C11, C12, C13 şi căminul Gaudeamus) şi două cămine din complexul studenţesc Târguşor Copou (căminele C1 şi C2) vor fi reabilitate termic, se vor monta panouri fotovoltaice şi instalaţii de climatizare, vor fi reabilitate reţelele de distribuţie a agentului termic, apă caldă şi apă rece, se vor reabilita spaţiile sanitare, se vor înlocui corpurile de iluminat în vederea creşterii performanţei energetice. Această ultimă operaţiune se va realiza şi în cazul căminelor Akademos şi Buna Vestire. De asemenea, la cantina Titu Maiorescu se va moderniza instalaţia de climatizare, se vor monta panouri fotovoltaice şi se vor înlocui corpurile de iluminat în vederea creşterii performanţei energetice”, transmit cei de la UAIC.

Tot cu sprijinul prezentului proiect se va moderniza spaţiul verde din complexul studenţesc Codrescu, prin dotarea cu mobilier urban smart şi staţii de încărcare pentru biciclete şi trotinete electrice, iar corpul O va beneficia de optimizarea sistemelor de stingere a incendiilor.

Proiectul va fi implementat până pe 31 martie 2026, valoarea totală fiind de peste 25 milioane de lei. Laura RADU