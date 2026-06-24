UAIC urcă spectaculos în clasamentele mondiale

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași își consolidează statutul de lider academic la nivel național și internațional, după ce a obținut cea mai bună clasare din istoria sa în prestigiosul clasament Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026.

Instituția ieșeană a reușit un salt impresionant în ierarhia mondială, avansând de pe intervalul 1001–1500, ocupat în ediția precedentă, până în intervalul 601–800 la nivel global, una dintre cele mai importante ascensiuni înregistrate de o universitate românească în acest an.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât universitatea a urcat și în clasamentul național, de pe locul șase pe locul patru, confirmând trendul ascendent al celei mai vechi instituții moderne de învățământ superior din România.

Cel mai spectaculos rezultat a fost înregistrat la obiectivul privind Munca decentă și creșterea economică (ODD 8), unde UAIC s-a clasat pe un remarcabil loc 95 la nivel mondial, intrând astfel în elita universităților care promovează bune practici în domeniul ocupării forței de muncă, dezvoltării economice și sustenabilității sociale.

Un progres semnificativ a fost consemnat și la capitolul Parteneriate pentru atingerea obiectivelor (ODD 17), unde universitatea a urcat spectaculos de pe intervalul 1001–1500 în intervalul 401–600 mondial, semn al extinderii colaborărilor internaționale și al implicării în proiecte globale.

Rezultatele foarte bune continuă și în alte domenii esențiale evaluate de clasament. Universitatea s-a poziționat în intervalul 201–300 la nivel mondial pentru obiectivele privind Viața acvatică (ODD 14) și Pace, justiție și instituții eficiente (ODD 16).

De asemenea, UAIC a obținut clasări în intervalul 301–400 mondial pentru obiective precum Eradicarea sărăciei (ODD 1), Egalitatea de gen (ODD 5), Reducerea inegalităților (ODD 10) și Orașe și comunități durabile (ODD 11).

Rectorul universității, Liviu-George Maha, a subliniat că această performanță reprezintă rezultatul unei strategii asumate în ultimii ani, orientată către responsabilitate socială, dezvoltare durabilă și implicare activă în rezolvarea provocărilor globale. „Performanța înregistrată în Sustainability Impact Ratings 2026 reflectă direcția strategică pe care UAIC și-a asumat-o cu consecvență în ultimii ani: o universitate responsabilă față de comunitate, față de mediu și față de provocările globale ale timpului în care trăim”, a declarat rectorul.

Rezultatele confirmă recunoașterea internațională a eforturilor depuse de universitate în domeniile cercetării, responsabilității sociale, guvernanței instituționale și dezvoltării sustenabile, obiective aflate în centrul strategiei promovate de Organizația Națiunilor Unite. Daniel BACIU