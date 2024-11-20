UAT Comuna AGĂȘ anunță finalizarea proiectului “Extindere, reabilitare, dotare și construire teren de sport la școala gimnazială din sat AGĂȘ, Comuna AGĂȘ, județul BACĂU”,
COMUNICAT DE PRESĂ
20 noiembrie 2024
FINALIZAREA PROIECTULUI
EXTINDERE, REABILITARE, DOTARE ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIN SAT AGĂȘ, COMUNA AGĂȘ, JUDEȚUL BACĂU
