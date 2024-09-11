Ulițe prăfuite și vise încărcate. Greutățile copiilor din satele Iașului în drumul spre școală

Dimineața începe devreme în satele din Iași. În liniștea care încă mai stăpânește dealurile și văile, în colibele de lemn acoperite cu țiglă veche sau tablă ruginită, copii somnoroși își încep ziua cu o rutină pe care o trăiesc de când se știu: pregătirea pentru școală. Însă drumul lor către învățământul de care majoritatea dintre noi ne bucurăm fără să-l considerăm o provocare zilnică este, pentru acești copii, o luptă constantă.

În satele izolate de pe colinele Iașului, unde asfaltul este un lux iar drumurile de țară par desenate de vânt și ploi, copiii fac față unor obstacole greu de imaginat. Distanțele uriașe și condițiile precare în care trăiesc adaugă o greutate enormă asupra fiecărui pas pe care îl fac în căutarea educației. Fiecare zi este o adevărată provocare ei.

Pentru mulți copii din satele Iașului, naveta zilnică la școală nu este doar un simplu drum, ci o adevărată provocare. Drumul accidentat devine, în anotimpul rece, o capcană de noroi și gheață, care îngreunează fiecare pas. În multer zone rurale, transportul public este extrem de limitat. În satele mai îndepărtate, autobuzele școlare sunt rare, iar când apar, sunt suprasolicitate. În diminețile friguroase, copiii așteaptă în stații improvizate, sub cerul liber, fără vreun adăpost. „Uneori autobuzul vine, alteori nu. Dacă nu vine, încercăm să mergem pe jos”, povestește Ana, o elevă de 12 ani dintr-un sat din nordul județului.

Drumurile care ar putea face legătura între sate și școli sunt deseori desfundate sau pline de gropi. În timpul ploilor de toamnă sau primăverii, drumurile devin adevărate „bălți de noroi”, iar mașinile nu mai pot circula. Cine a ajuns vreodată în Tăutești, un sat aflat la o azvârlitură de băț de Iași își poate imagina cât de greu se circulă atunci când plouă. La fel este și la Jigoreni ori la Slobozia. Lipsa de infrastructură în aceste comunități afectează nu doar accesul la educație, ci și viața de zi cu zi a familiilor. Copiii nu doar că trebuie să facă față unui drum anevoios, dar se întorc acasă la condiții modeste, adesea fără acces la resurse de bază precum apă curentă sau încălzire adecvată.

Lupta pentru educație: visul ce trebuie protejat

Cu toate greutățile, copiii din satele Iașului nu renunță la educație. În ciuda drumurilor lungi, a frigului și a oboselii, aceștia își păstrează visul de a învăța. Școala, pentru mulți dintre ei, este o evadare din sărăcie și o șansă la un viitor mai bun. Profesorii, care cunosc bine condițiile dificile în care trăiesc elevii lor, fac tot ce pot pentru a le ușura situația. Unii aduc haine groase de acasă, alții oferă lecții suplimentare pentru cei care, din cauza transportului, întârzie sau lipsesc de la ore. „Nu e ușor să îi vezi cum îngheață de frig sau cum vin obosiți, dar e și mai greu să știi că, dacă nu îi ajuți, viitorul lor e și mai nesigur. Sunt copii foarte inteligenți și muncitori, dar drumul pe care trebuie să-l parcurgă, la propriu și la figurat, e mult mai greu decât ne putem imagina”, spune Maria, o profesoară de la o școală din mediul rural.

Provocările acestor copii au rădăcini adânci, într-un sistem care, de multe ori, nu reușește să sprijine zonele rurale izolate. Autoritățile locale au început să discute despre îmbunătățirea infrastructurii, dar progresele sunt lente. De multe ori, părinții sunt cei care fac sacrificii uriașe pentru a-și duce copiii la școală. Unii împrumută bani pentru a cumpăra biciclete sau căruțe, alții apelează la vecini care au mașini, însă costurile sunt mari pentru o familie deja vulnerabilă. Povestea lor este una de curaj și rezistență, iar într-o țară în care mulți copii din mediul urban iau educația de-a gata, acești copii din satele Iașului își construiesc viitorul cu fiecare pas greu pe care îl fac către școală.

Maura ANGHEL