UMF Iași adaugă două specializări noi de licență -- Radiologie și Imagistică, alături de Chimie Medicală

* UMF „Grigore T. Popa” din Iași își extinde oferta de studii * viitorii studenți vor avea de ales între „Radiologie și Imagistică Medicală”, la Facultatea de Medicină, și „Chimie Medicală”, la Facultatea de Farmacie

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași introduce, din anul universitar 2026–2027, două specializări noi de licență, destinate pregătirii specialiștilor în domeniul sănătății. La Facultatea de Medicină va funcționa programul „Radiologie și Imagistică Medicală”, iar la Facultatea de Farmacie – „Chimie Medicală”. Pentru fiecare dintre cele două programe sunt anunțate câte 50 de locuri, iar durata studiilor este de trei ani.

Miza noilor specializări e una clară: spitalele și centrele private se bazează tot mai mult pe aparatură, proceduri rapide și analize precise, iar în multe unități lipsesc tocmai oamenii care știu să opereze tehnologia și să lucreze în zona de diagnostic – între medic, laborator și pacient. În acest context, UMF Iași mizează pe două trasee profesionale care pot oferi o intrare relativ rapidă în piața muncii, într-o zonă unde competența tehnică contează la fel de mult ca rigoarea.

Radiologie și Imagistică Medicală: tehnici moderne de diagnostic

Studenții care vor urma programul de „Radiologie și Imagistică Medicală” vor deveni tehnicieni și vor putea lucra în spitale, centre și laboratoare de imagistică medicală. Prorectorul UMF Iași, prof. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban, a explicat, în emisiunea „Starea Educației”, că noul program oferă pregătire teoretică și practică în tehnici moderne de imagistică medicală.

„Radiologie și Imagistică Medicală este o specializare în domeniul sănătate pentru studii de licență de 3 ani. Acest program pregătește specialiști în tehnici moderne de imagistică medicală, oferind în felul acesta studenților care se înscriu la acest program cunoștințe teoretice și practice în acest domeniu. Și anume, pentru tehnici de radiologie convențională, pentru tomografie computerizată, pentru rezonanță magnetică nucleară, ecografie și alte proceduri imagistice moderne”, au declarat oficialii UMF. Șerban. Specializarea vizează, așadar, o zonă-cheie a medicinei moderne: diagnosticul bazat pe imagini, unde investigațiile precum CT, RMN sau ecografia sunt adesea decisive în stabilirea rapidă a conduitei medicale.

Chimie Medicală: laboratoare, industrie farmaceutică și cercetare

Al doilea program nou, „Chimie Medicală”, este gândit pentru a forma specialiști care vor putea lucra în companii farmaceutice, în laboratoare sau în cercetare. Potrivit prorectorului UMF Iași, programul a fost construit ca o punte între chimie și nevoile reale ale medicinei și industriei biomedicale.

Programul este conceput pentru a forma specialiști cu baze solide în chimie aplicată în medicină, în biochimie și în științe biologice. Aceștia vor fi chimiști în laboratoarele de diagnostic clinic și de diagnostic biomedical. Sunt chimiști care vor putea profesa în companii farmaceutice și biochimice, în cercetarea științifică și dezvoltarea de noi produse medicale, în industrie.

Concursul de admitere la UMF „Grigore T. Popa” din Iași se va desfășura în aceleași condiții ca în anii precedenți, iar metodologia a fost publicată pe site-ul instituției.

Clara DIMA