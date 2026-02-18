Un asistent medical a mers prin zăpadă doi kilometri pentru a tăia cordonul ombilical al unui nou-născut!

* „Important e să fie lehuza bine și copilașul. S-a bucurat să ne vadă... Mai are doi copii, un băiat și o fată și acum are fetiță”, ne-a spus Marius Andone, asistentul medical

Ambulanța solicitată în satul ieșean Stânca, comuna Victoria, unde o femeie tocmai născuse acasă, s-a împotmolit în zăpadă.

Cum era vorba de o naștere la fomiciliu, iat pericolele erau multe, un asistent medical de pe ambulanță, Marius Andone, a pornit pe jos către casa lehuzei, însoțit de un pompier militar. „Când am văzut că nu pot nici cei cu ATVM-ul să se apropie de noi am hotărât să mă duc pe jos către lehuză, că născuse. Colegii au rămas să scoată mașina din șanț. Am ajuns, era bine, am tăiat cordonul ombilical și la mămică i-am pus o perfuzie. Totul a fost bine și spre Maternitate am mers cu Dusterul de la Pompieri. Eu m-am dus pe jos cu un pompier la lehuză, am mers cam 2 kilometri... Important e să fie lehuza bine și copilașul. S-a bucurat să ne vadă, a venit imediat și Dusterul. Era o vecină la ea, a ajuta-o puțin. Mai are doi copii, un băiat și o fată și acum are fetiță”, ne-a spus Marius Andone, asistentul medical care a ajuns, pe jos, la casa lehuzei. (M.S., C.D.)