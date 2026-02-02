Un bărbat angajat ca personal didactic auxiliar la o şcoală din judeţul Neamţ, arestat preventiv pentru că ar fi racolat şi agresat sexual o elevă minoră, oferindu-i bani, bunuri şi avantaje, în schimbul acceptării unei relaţii

Un bărbat angajat ca personal didactic auxiliar la o şcoală din judeţul Neamţ a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi racolat şi agresat sexual, în perioada 2024 – iunie 2025, o elevă minoră a instituţiei de învăţământ, oferindu-i bani şi diferite bunuri şi avantaje, în schimbul acceptării unei relaţii de iubire.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ informează, luni, că instanţa a dispus, la solicitarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat angajat ca personal didactic auxiliar la o şcoală din judeţul Neamţ.



Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024 – iunie 2025, bărbatul ar fi racolat în scop sexual şi ar fi agresat sexual o elevă a instituţiei de învăţământ, abuzând de poziţia sa recunoscută de încredere şi autoritate asupra minorei şi de situaţia vădit vulnerabilă a acesteia. În acelaşi scop, bărbatul i-ar fi oferit elevei bani, diferite bunuri şi avantaje, în schimbul acceptării unei relaţii de iubire.



Dosarul are ca obiect infracţiunile de agresiune sexuală asupra unui minor, racolarea minorilor în scopuri sexuale şi folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, toate în formă continuată.



La solicitarea procurorilor, instanţa de judecată a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o perioadă de 30 de zile.