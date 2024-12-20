Un bărbat și-a bătut soția pentru că nu i-a plăcut cum a împodobit bradul de Crăciun. Ce măsuri au fost luate împotriva individului

Un bărbat din municipiul Suceava este cercetat penal pentru violență în familie. Individul și-a bătut soția pentru că nu i-a plăcut cum a împodobit bradul de Crăciun.

Incidentul s-a întâmplat miercuri seară, scrie Monitorul de Suceava. Cei doi soți au băut împreună alcool și s-au apucat să împodobească bradul.

Când băutura s-a terminat, bărbatul a plecat să mai facă rost de alcool. Soția a continuat să împodobească singură bradul.

Când bărbatul a revenit acasă, 30 de minute mai târziu, a făcut o criză de nervi la vederea rezultatului.

Nemulțumit de felul în care soția a împodobit bradul, soțul s-a năpustit asupra ei cu palmele.

Dosar penal pentru violență în familie

Femeia a sunat Poliție. Ajunși la domiciliul celor doi, oamenii legii au decis că nu se impune emiterea vreunui ordin de protecție.

Femeia a refuzat să meargă la spital, în ciuda loviturilor primite. Poliția a deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de violență în familie.

Violența în familie este un fenomen de amploare în România.