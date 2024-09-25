Un basarabean îşi prelungeşte permisul de şedere ca să poată fi judecat

* el se află în stare de arest la domiciliu, fiind inculpat pentru tentativă de omor * victima, tot un cetăţean al Republicii Moldova

Dumitru S. e un basarabean din Ungheni, care a venit în ţară la începutul anului trecut, fiind angajat cu carte de mună la o firmă de construcţii. Pe baza acestui act, a obţinut şi permisul de şedere în România, permis ce expiră la sfârşitul acestei luni. Când i s-ar fi terminat şi contractul cu firma.

Numai că întâmplarea din dimineaţa de 10 aprilie i-a dat total peste cap planurile, din cauza acelui eveniment a stat 60 de zile în arestul preventiv, iar acum se află în arest la domiciliu, în casa ce a închiriat-o în Tomeşti. Dumitru e acuzat de tentativă de omor, victima fiind tot un cetăţean al Republicii Moldova, un anume Igor H., coleg de muncă al inculpatului.

În ziua menţionată, cei doi se aflau la muncă, efectuând lucrări de reabilitare în curte Colegiului Tehnnic Gheorghe Asachi. Igor e cel care a început cearta, a avut un comportament provocator, l-a ameninţat cu bătaia şi chiar moartea. Replica lui Dumitru a fost scurtă, dar teribil de vioolentă. A înşfăcat o bucată de fier beton şi l-a lovit pe Igor în moalele capului. Victima nu purta, în acel moment, casca de protecţie, aşa că s-a ales cu „traumatism cranio-cervical cu şoc hemoragic, insuficienţă respiratorie acută (saturaţie O2 82%), hematom laterocervical stâng, hemosinus sfenoidal stâng, fractură proces stilod stâng, fractură cu minimă angulare a marelui corn hioidian stâng, tromboză posttraumatică arteră carotidă internă stângă, contuzie arteră carotidă internă stângă, porţiunea intracerebrală”, după cum avea să fie diagnosticat de către medicii de la Neuro. A fost operat de urgenţă, a scăpat cu viaţă, dar tot a avut nevoie de 45 zile de îngrijiri medicale.

Cum de faţă au fost destui muncitori, ba chiar şi Dumitru a recunoscut agresiunea, întocmirea rechizitoriului n-a durat decât o lună şi jumătate. Pe 3 iulie, dosarul a trecut de camera preliminară, între timp el a scăpat de arestul preventiv, rămânând doar cu măsura arestului la domiciliu.

Ştia foarte bine că îi expiră permisul de şedere în ţară şi, pentru a nu se trezi cu încă un dosar penal, Dumitru a solicitat, la începutul acestei săptămâni, ca Tribunalul Iaşi să-i permită părăsirea domiciliului în data de 27 septembrie, în întervalul orar 13.00-18.00, pentru a se deplasa la sediul Serviciului de Imigrări al judeţului Iaşi, ca să-şi prelungească permisul de şedere. Normal, judecătorii i-au admis cererea, iar el va rămâne în ţară cel puţin până la pronunţarea sentinţei. Claudiu CONSTANTIN