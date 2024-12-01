Un botoșănean a făcut show în secția de vot. El s-a prezentat îmbrăcat în femeie la alegerile parlamentare

Un locuitor din județul Botoșani s-a prezentat la secția de votare îmbrăcat în femeie.

Un botoșănean a mers, duminică, 1 Decembrie 2024, îmbrăcat în femeie la una dintre secțiile de votare din județ. Cei prezenți în secția de votare au rămas cu gura căscată când l-au văzut.

Bărbatul îmbrăcat în haine de femeie a stârnit amuzamentul celor din interior și al altor alegători care s-au nimerit să meargă să voteze tot atunci. El și-a exercitat dreptul la vot, după care a ieșit din secție și și-a văzut liniștit de drum, fără a provoca vreun incident.