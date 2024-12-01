A fost înființată prima federație patronală națională a farmaciștilor
Pagina principală Moldova Un botoșănean a făcut show în secția de vot. El s-a prezentat îmbrăcat în femeie la alegerile parlamentare

Un locuitor din județul Botoșani s-a prezentat la secția de votare îmbrăcat în femeie.

Un botoșănean a mers, duminică, 1 Decembrie 2024, îmbrăcat în femeie la una dintre secțiile de votare din județ. Cei prezenți în secția de votare au rămas cu gura căscată când l-au văzut.

Bărbatul îmbrăcat în haine de femeie a stârnit amuzamentul celor din interior și al altor alegători care s-au nimerit să meargă să voteze tot atunci. El și-a exercitat dreptul la vot, după care a ieșit din secție și și-a văzut liniștit de drum, fără a provoca vreun incident.

@voceabotosani De ce este important să ieșim la vot? Dacă mai aveți vreo îndoială, atunci priviți clipul de mai jos. Se întâmplă în Satul Tărășeni, comuna Havârna, unde soțul unui consilier local AUR (Irina Gheorghiu) face spectacol în secția de votare. Acum știți cine vă decide soarta în Parlament? Ieșiți la VOT! #voceabotosani #Botosani ♬ sunet original - Vocea Botosani

