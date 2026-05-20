Un campion mondial de kendama vine la Iași. Show gratuit pentru copii

Kendama, jocul care a cucerit în valuri succesive copiii și adolescenții, revine în atenție la Iași printr-un eveniment rar: YASU, campion mondial de kendama și unul dintre cei mai spectaculoși jucători freestyle din Japonia, va susține pe 31 mai un show live și un workshop cu acces gratuit.

YASU, pe numele său Yasuhito Chiba, vine din Japonia pentru o demonstrație de freestyle, într-un format interactiv, gândit pentru copii, adolescenți și părinți. Evenimentul este anunțat ca o experiență în care publicul poate vedea live trick-uri, combinații rapide, exerciții de coordonare și tehnici care au transformat kendama dintr-un joc aparent simplu într-o disciplină de performanță. YASU este World Kendama Champion 2021 și World Freestyle Kendama Champion 2021, titluri care îl plasează printre numele importante ale acestei comunități internaționale.

De ce atrage kendama copiii

Kendama a prins în România mai ales în rândul copiilor și adolescenților, pentru că are exact ingredientele unei provocări virale: pare ușor la început, dar cere răbdare, atenție, coordonare și multe încercări repetate. Pentru unii rămâne o joacă de pauză. Pentru alții devine exercițiu zilnic, competiție și spectacol. Apariția unui campion mondial la Iași schimbă scara acestei pasiuni. Copiii pot vedea cum un obiect mic, format din bilă, sfoară și mâner, ajunge să fie folosit în trick-uri complexe, cu ritm, precizie și creativitate.

Un sportiv japonez, în fața copiilor din Iași

Prezența lui YASU la Iași este importantă mai ales prin contactul direct cu publicul tânăr. În locul unui spectacol privit de la distanță, formatul propus include și workshop, adică o componentă practică, în care copiii pot înțelege mai bine tehnica și logica jocului.

Pentru părinți, evenimentul poate fi și o ocazie de a vedea kendama altfel: nu doar ca pe un obiect care a făcut modă printre copii, ci ca pe un exercițiu de concentrare, perseverență și control al mișcării.

Dan DIMA