Un clujean, salvat de neurochirurgii ieșeni, deși în alte spitale i s-a spus că nu mai este nimic de făcut

Un bărbat în vârstă de 72 de ani, din Cluj-Napoca, diagnosticat cu o tumoră cerebrală de aproximativ 7 centimetri, a primit o nouă şansă la viaţă la Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iaşi, după ce în alte centre medicale i s-ar fi spus că intervenţia nu mai este posibilă.

Pacientul, Francisc Horvath, a ajuns iniţial la Unitatea de Primiri Urgenţe din Cluj-Napoca, după ce a început să aibă tulburări de vorbire. Investigaţiile imagistice - CT şi ulterior RMN - au evidenţiat prezenţa unei formaţiuni tumorale cerebrale de mari dimensiuni. Potrivit declaraţiilor soţiei sale, Yolanda Horvath, familia a primit un prognostic rezervat. „Ni s-a spus că nu mai este nimic de făcut, că nu este operabil şi că, chiar dacă s-ar interveni, ar rămâne paralizat. Am fost sfătuiţi să îl ducem acasă”, a povestit Yolanda Horvath, soţia aceastuia.

Ulterior, familia a luat legătura cu specialiştii de la Iaşi. Bărbatul a fost transferat de urgenţă la Spitalul de Neurochirurgie, unde echipa coordonată de prof. univ. dr. Lucian Eva, managerul unităţii şi medic primar neurochirurg, a decis intervenţia chirurgicală.

Tumoră de mari dimensiuni, rezecată total

Potrivit prof. dr. Lucian Eva, leziunea tumorală avea aproximativ 7 cm în diametru şi era localizată într-o zonă considerată rezecabilă chirurgical. „Pentru creier, o leziune de 7 centimetri este foarte mare şi poate pune viaţa în pericol. S-a reuşit o rezecţie totală, microscopic totală, a formaţiunii tumorale. În astfel de cazuri, durata de supravieţuire depinde de cât de mult se poate îndepărta din tumoră. Cu cât rezecţia este mai extinsă, cu atât şansele pacientului cresc”, a explicat medicul.

Intervenţia a fost una complexă, însă evoluţia postoperatorie este favorabilă. Pacientul, care înainte de operaţie nu mai putea vorbi şi prezenta deficit motor pe partea dreaptă, a început să îşi recapete funcţiile afectate. „Acum a început să recupereze parţial deficitul neurologic. Este conştient, vorbeşte şi îşi mişcă mâna şi piciorul. Urmează tratament oncologic complementar şi recuperare, iar evoluţia va depinde şi de rezultatul examenului anatomopatologic, care va stabili tipul exact al tumorii”, a precizat prof. dr. Eva.

Doar la Iaşi a primit o şansă

Pentru familia Horvath, intervenţia de la Iaşi a însemnat mai mult decât o procedură medicală: a fost şansa la un nou început.

Soţia bărbatului descrie perioada traversată drept una marcată de teamă şi incertitudine. „Am mers aproape nouă ore şi jumătate cu salvarea până la Iaşi. Nu mai fusesem niciodată aici, dar a meritat. Soţul meu trăieşte, vorbeşte, îşi mişcă mâinile şi picioarele. Pentru noi este un miracol”, a declarat Yolanda Horvath. Aceasta a subliniat că vârsta nu ar trebui să fie un criteriu care să excludă automat pacienţii de la intervenţii chirurgicale majore.

Reprezentanţii Spitalului de Neurochirurgie atrag atenţia că decizia unei intervenţii nu se bazează exclusiv pe vârsta pacientului, ci pe starea generală, localizarea leziunii şi posibilitatea tehnică de rezecţie. „Din punctul nostru de vedere, vârsta nu este un impediment pentru intervenţii chirurgicale, inclusiv extinse, atâta timp cât pacientul are resurse biologice pentru a le suporta. Rolul nostru este să oferim şansa la o viaţă cât mai bună”, a declarat managerul unităţii.

În prezent, clujeanul urmează să fie externat şi să continue recuperarea medicală şi tratamentul oncologic recomandat de specialişti.

Intervenţia a fost realizată de o echipă multidisciplinară formată din dr.Lucian Eva, dr. Raluca Maria Munteanu, medic primar neurochirurg, dr. Sebastian Popescu, medic specialist ATI. Ei au fost ajutaţi de asistentele medicale Ramona Ciofu şi Mirela Blejuşcă şi infirmiera Laura Boandă. Laura RADU