Un copil de un an și nouă luni a murit după ce a fost trimis acasă de la Pediatrie cu un antiinflamator

Un copil de un an și 9 luni a murit la două zile după ce a ajuns de urgență la Spitalul de Pediatrie din Iași. Copilul a fost diagnosticat inițial cu o inflație articulară și trimis acasă doar cu o cremă și un antiinflamator. Două zile mai târziu, elicopterul SMURD l-a adus în stop cardio respirator la spital. S-a dovedit că a murit din cauza unei meningo-encefalite.

Drama familiei lui Pavel, un băiețel de doar un an și nouă luni din comuna Țibana, a început în urmă cu câteva zile, când copilul s-a simțit brusc rău. Îngrijorată de starea lui, mama nu a mai stat pe gânduri și l-a dus direct la cel mai mare spital de pediatrie din Moldova, la Iași.

Totul s-a întâmplat pe 5 martie. Micuțul avea febră, iar mama observase și o rigiditate neobișnuită la piciorul și brațul drept.

La camera de gardă, copilul a fost consultat de un medic urgentist și de un ortoped. După câteva ore și mai multe investigații, medicii au pus diagnosticul de sinovită, o inflamație a articulațiilor care, în mod normal, nu necesită internare. Pavel a fost trimis acasă cu un antiinflamator și cu o cremă pentru dureri articulare.

Familia spune însă că analizele ridicau deja semne de întrebare.

Sora băiețelului povestește că medicii au liniștit-o pe mamă și i-au cerut să revină câteva zile mai târziu. „Analizele i-au ieşit prost, dar i-a dat drumul acasă, spunând: Mămică, revino luni dimineaţă la un control. Ca orice părinte, a ascultat medicii, că e copilul bine”, spune femeia.

Două zile mai târziu, însă, situația s-a schimbat dramatic.

Pe 7 martie, starea lui Pavel s-a agravat brusc. Copilul plângea continuu, iar familia s-a speriat. „Sâmbătă după-amiaza am sunat-o. Plângea copilul foarte tare şi a zis că se duce înapoi la urgenţă. A intrat în convulsii copilul”, își amintește sora băiețelului.

A fost chemat de urgență elicopterul SMURD, iar micuțul a fost transportat la spital în stare critică. Medicii au încercat să îl resusciteze, dar nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Pavel a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital.

Familia este devastată și crede că tragedia ar fi putut fi evitată dacă băiețelul ar fi fost internat încă de la prima prezentare la urgențe.

„Nu trebuia trimis deodată acasă, trebuia să îl interneze, să stea”, spune bunica copilului. „Au zis că poate copilul a mâncat otravă pentru şobolani. Dar nu se vedea dacă copilul este otrăvit?!”

Rudele spun că nu au primit explicații clare nici acum. „Medicii nu dau nicio explicaţie. De ce nu l-au ţinut? Lui îi trebuia antibiotic”, afirmă sora micuțului.

Rezultatele autopsiei au arătat că băiețelul a murit din cauza unei meningo-encefalite, o inflamație severă a creierului și a membranelor care îl învelesc.

Reprezentanții Spitalului de Copii din Iași spun că situația este analizată într-o anchetă internă și că evoluția bolii ar fi putut fi una extrem de rapidă. „Pacientul este adus în stop cardiorespirator de serviciul SMURD, cu manevrele de resuscitare iniţiate deja anterior şi continuate în serviciul UPU. Evaluarea biologică relevă un sindrom inflamator accentuat şi probe hepatice mult crescute”, a declarat Gabriela Ghiga, purtător de cuvânt al spitalului.

Medicul adaugă că „poate să fie vorba de o nouă afecţiune, să fi apărut între timp ceva fulminant. Este posibil”.

Specialiștii spun că meningita și meningo-encefalita sunt boli extrem de agresive, care evoluează uneori în doar câteva ore.

Medicul de urgență Tudor Ciuhodaru explică faptul că lipsa unui tratament rapid poate avea consecințe fatale. „Fără investigaţii medicale şi suport de terapie intensivă, în formele severe, fulminante, poate merge spre un prognostic extrem de rezervat şi chiar cazuri letale”, spune acesta.

„Copilul trebuie văzut şi de un infecţionist, pentru că de multe ori simptomatologia la cei mici poate fi înşelătoare”.

Există și vaccinuri împotriva unor forme de meningită, însă acestea nu fac parte din schema obligatorie de imunizare. Serul trebuie plătit de părinți și costă între 200 și 600 de lei.

Cazul readuce în atenție problemele de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, care s-a mai aflat recent în centrul unor controverse. În septembrie anul trecut, șapte copii internați în secția de terapie intensivă au murit după ce s-au infectat cu bacteria Serratia. Iar în decembrie, o altă bacterie periculoasă, piocianic, a fost descoperită în rețeaua de apă a unității medicale, iar internările au fost suspendate timp de câteva săptămâni.

Între timp, ancheta internă continuă. Pentru familia lui Pavel însă, răspunsurile vin prea târziu. Copilul pe care îl așteptau acasă nu se va mai întoarce niciodată. Maria STANCU