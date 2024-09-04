Un cunoscut profesor estonian va lucra cu terapeuții din Iași

Iașul va fi gazda, pe 28 și 29 septembrie, a binecunoscutului psiholog Jure Biechonski. El va susține un workshop-ul intensiv de două zile, dedicat temei ”From regression to progression- meeting the inner child and our future self”, care este adresat tuturor specialiștilor din domeniul medical, psihologiei, oaching-ului sau consilieri, dar și tuturor celor interesați și pasionați de domeniul psihoterapiei și dezvoltării personale.

Participanții vor avea partea de sesiuni de dezvoltare personală, workshop-uri interactive și momente de networking și descoperire de produse și servicii oferite de partenerii evenimentului, ce vor expune într-o zonă dedicată acestor ocazii de interacțiuni și schimb de experiențe.

„Am participat anterior la multiple evenimente organizate de domnul profesor Jure Biechonski și am fost foarte inspirată de metoda sa și de modul în care prezintă perspectiva asupra vieții. Participarea la acest workshop din Iași nu este doar o oportunitate de învățare, ci și o experiență de viață. Cu o abordare empatică și o metodă bine definită, Jure ajută participanții să își depășească blocajele interioare și să își transforme modul de a percepe și a trăi viața. Personal, am dorit să îl aducem la Iași fix din acest motiv, pentru că metoda sa inovativă și certificată dă rezultate vizibile și ajută real la descoperirea sinelui autentic, sprijinind, deopotrivă, și specialiștii din domeniu să își îmbogățească metodele de lucru cu clienții și pacienții lor”, a declarat dr. Maria Radu, psihiatru, inițiator al acestui eveniment și manager al Clinicii Equilibrium din Iași.

Jure Biechonski este profesor, psiholog, psihoterapeut transpersonal, formator și autor de carte. De origine din Polonia, acum locuiește în Estonia unde este fondatorul și președintele Școlii de Hipnoterapie și Psihoterapie Analitică și Cognitivă și a Asociației Transpersonale Estoniene.

În România, Jure este unul din formatorii școlii de Psihoterapii Transpersonale, acreditată de Colegiul Psihologilor din România, organizată de Asociația Europeană de Psihologie Transpersonală, unde este și Vicepreședinte. Pe lângă aceste cursuri destinate exclusiv cursanților înscriși la formarea în psihoterapie, Jure susține 3 – 4 ateliere pe an și o școală de vară în luna iulie, ambele deschise publicului larg.

De peste 28 de ani, Jure organizează cursuri regulate în 6 țări diferite și ține ateliere, prelegeri, cursuri în peste 30 de țări din întreaga lume. Are experiență practică în calitate de psihoterapeut de aproape 30 de ani și 9 ani de studiu al hipnoterapiei și NLP la nivel avansat. Metodele lui terapeutice cuprind Hipnoterapie Analitică, Terapie Jungiană, Simbolism, Psihoterapie Transpersonală, Respirație Holotropică și Transpersonală, Gestalt Terapie, Tehnici de Relaxare.

Domeniul său de cercetare profesională se concentrează în jurul integrării lucrului corporal, psihologia somatică, psiho-neuro-imunologe și efectul stărilor de conștiență extinsă în procesul terapeutic.

Maura ANGHEL

