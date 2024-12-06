Un șef de organizație PSD rupe rândurile: Nu am ce alege duminică și probabil nu mă voi duce la vot

Un șef de organizație din PSD rupe rândurile și anunță că nu votează nici cu Elena Lasconi, nici cu Călin Georgescu. Preşedintele PSD Vaslui, deputatul Adrian Solomon, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că nu are ce alege la cel de-al doilea tur al prezidenţialelor şi cel mai probabil nu va merge la vot.

El a spus că, mai ales la prezidenţiale, oricât le-ar cere unii aleşi cetăţenilor să voteze într-un anumit fel, alegătorii au propriile lor opţiuni.

"Nu ne vom putea implica pentru că am văzut şi o diferenţă de voturi între alegerile parlamentare şi primul tur al prezidenţialelor şi între voturile de la locale şi primul tur şi oricât ar spune un primar, un deputat, un reprezentant al partidului pe cine să voteze alegătorii noştri, ei probabil că au şi alte opţiuni. Alegerile prezidenţiale sunt hiperpersonalizate şi dacă eu aş spune acum că votez cu X sau cu Y, rămâne opţiunea mea şi nu ştiu dacă va fi urmată şi de ceilalţi. De aceea, vă spun că, din punct de vedere personal, eu nu am ce alege duminică şi probabil nici nu mă voi duce la vot", a spus Adrian Solomon.

Preşedintele PSD Vaslui a precizat că nu o poate vota pe Elena Lasconi din cauza echipei din spatele ei, deşi o consideră o femeie "rezonabilă", menţionând că nici Călin Georgescu nu reprezintă pentru el o opţiune deoarece este "ceauşist".

"Doamna Lasconi e o femeie poate rezonabilă, de bun-simţ, dar nu e vorba despre ea aici. E vorba de ce-i în spatele ei. (...) Despre calea europeană şi aşa mai departe, să decidă sorţii. Poporul cred că are dreptate întotdeauna şi ştie ce e mai bine de votat. De Georgescu, ce să zic? Toată lumea îl face legionar, dar să le spui generaţiilor ăstora despre legionari e ca şi cum ai spune despre Făt-Frumos, despre Ispirescu, despre alte poveşti din vremuri trecute. Nimeni nu se uită, totuşi, că discursul este ceauşist sută la sută, împănat cu nişte ezoterisme sau nişte chestiuni din dogma bisericească, ca să mai prindă electorat şi din zona respectivă. El n-are nimic de-a face cu legionarismul, el este un ceauşist care foloseşte acele elemente de propagandă care se află în capul fiecăruia de aici. Toţi am fost şoimi ai patriei, toţi am fost pionieri, am trăit cu chestiunile acestea din fragedă pruncie, ni s-au băgat ca picătura chinezească. Ele au stat într-o amorţeală timp de 35 de ani, dar dacă după ce l-am împuşcat pe Ceauşescu acum 35 de ani, să ajungem noi, şoimii patriei şi pionierii, să-l aducem la putere pe ăsta, înseamnă că suntem duşi de-acasă", a transmis Solomon.

Deputatul PSD Vaslui a mai spus că ar considera normal ca românii care vor merge duminică la vot să aleagă "calea europeană".