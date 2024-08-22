Un fost cuţitar, aflat în închisoare, vrea la şcoală şi la plimbare

Iulian Petronel Costea a fost unul dintre cei mai temuţi infractori din cartierul Dacia. Asta pentru că, atunci când se enerva, nu stătea deloc la discuţii, scotea cuţitul şi chiar îl folosea.

Primul recital l-a dat în 2003 când, beat fiind, a pus pe fugă mai mulţi copii, a devastat uşa unui apartament şi mai multe maşini. 12 ani mai târziu, Costea şi-a făcut de cap în Canta. La fel, a scos cuţitul şi a încercat să taie gâtul unui amic de pahar. Acesta a parat cu mâna şi s-a ales cu o tăietură zdravănă la nivelul braţului drept, având nevoie de trei luni de îngrijiri medicale.

Fapta pentru care stă în Penitenciarul Iaşi, unde e clasificat în regimul de maximă siguranţă-RSP, s-a petrecut în noiembrie 2018, la el în cartier, la o coadă, la un magazin mixt. S-a luat la harţă cu un cetăţean din pricina priorităţii la rând. N-a stat deloc la tocmeală, a scos cuţitul şi l-a înjunghiat în piept. Treaba asta i-a adus o condamnare la zece ani şi şase luni, dar nici în puşcărie nu s-a potolit. Mereu are ceva de comentat, ceva de împărţit, fie cu gardienii, fie cu alţi deţiuţi, fie cu judecătorul delegat. Numai anul acesta a primit şapte sancţiuni disciplinare.

E şi unul din recordmenii închisorii în ce priveşte contestaţiile depuse. Ultima a fost soluţionată alaltăieri de către judecători. Costea s-a plâns că, participând la alte activităţi, nu se poate încadra în programul de plimbare, care este 8.30 – 12.30, şi nici nu i se permite continuarea studiilor. E absolvent a opt clase.

Răspunsul celor de la Penitenciar a fost simplu: activităţile în care Costea e implicat au fost alegerea sa, nimic nu-l împiedică să se organizeze mai bine şi să-şi facă timp de plimbare. Cât priveşte înscrierea în clasa a IX-a, nu se pot asigura „asigurăm măsurile de siguranţă specifice regimului în care este inclus deţinutul acesta fiind clasificat în regimul de maximă siguranţă-RSP”. Argumente suficiente pentru ca magistraţii să-i respingă, încă o dată, solicitările. Claudiu CONSTANTIN