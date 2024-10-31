Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Un fost primar, numit administrator public al municipiului PIatra Neamț

Un fost primar, numit administrator public al municipiului PIatra Neamț

Un fost primar, numit administrator public al municipiului PIatra Neamț

Dragoş Chitic, fost primar al municipiului Piatra-Neamţ în perioada 2014 - 2020, a fost numit în funcţia de administrator public al oraşului, informează un comunicat de presă al primăriei.

El va avea în atribuţii monitorizarea proiectelor de investiţii ale municipalităţii şi cele de infrastructură educaţională.

De asemenea, Dragoş Chitic va coordona activitatea Direcţiei Taxe şi Impozite şi va urmări activitatea societăţii Perla Invest.

"Dragoş Chitic este un om cu o vastă experienţă în administraţia publică, pe care l-am avut alături încă din campania electorală pentru alegerile din luna iunie. Îl felicit şi îi doresc mult succes în realizarea tuturor obiectivelor pe care şi le-a propus. Sunt convins că împreună vom face din Piatra-Neamţ un oraş de care să fim cu toţii mândri", a declarat, în comunicatul de presă, primarul Adrian Niţă.

"Îi mulţumesc primarului Adrian Niţă pentru parteneriatul nostru bazat pe încredere şi respect reciproc. Sunt bucuros să fac parte din acest proiect şi dornic să-mi folosesc experienţa în administraţie şi cunoştinţele acumulate pentru a contribui, împreună cu echipa administrativă aflată la conducerea oraşului, la punerea în practică a programului de modernizare şi dezvoltare a municipiului Piatra-Neamţ", a transmis, în acelaşi comunicat, Dragoş Chitic.

În perioada 2008 - 2014, Dragoş Chitic a fost viceprimar al municipiului Piatra-Neamţ, între 2014 - 2016 primar interimar iar din 2016 şi până în 2020 a fost primarul ales al oraşului. 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe