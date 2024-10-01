Un hârlăoan ajunge după gratii din pricina zgârceniei

* condamnat la o amendă penală de 2.100 lei, n-a vrut să plătească, deşi are un salariu frumuşel

Hârloanul Iulian S. (24 de ani) va începe luna octombrie în Penitenciarul Iaşi, după ce Judecătoria din localitate a decis, luni, 30 septembrie a.c., înlocuirea amenzii penale cu închisoarea.

Tânărul s-a trezit pus la plata sumei de 2.100 lei la începutul anului trecut, el fiind condamnat la aşa ceva într-un dosar de lovire sau alte violenţe. Practic, Iulian, ajutat de prietenul său Dănuţ C., l-a bătut pe un anume Ionuţ D. Nu s-a lăsat cu spitalizare îndelungată a victimei, de aceea şi pedeapsa a fost doar pecuniară.

Iulian nu s-a sinchisit să plătească amenda, iar zgârcenia l-a costat, în cele din urmă, libertatea. Că de zgârcenie e vorba, de vreme ce el are un salariu lunar brut de 10.219 lei. „Având în vedere că persoana condamnată, deşi obţine venituri din salarii, nu a achitat amenda, a dovedit dezinteres faţă de procedurile judiciare, încercând sustragerea de la plata amenzii, instanţa constată reaua-credinţă a acestuia în neexecutarea amenzii şi va admite sesizarea formulată de judecătorul delegat de înlocuire a amenzii penale cu închisoarea”, şi-au motivat magistraţii decizia. Astfel, Iulian a petrece următoarele 140 zile în puşcărie. Claudiu CONSTANTIN