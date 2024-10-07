Un hârlăuan şi-a pus soţia să o şantajeze pe fosta iubită

Înainte de a se căsători cu S.L., A.L. din Hârlău a avut-o ca iubită, pentru câţiva ani, pe I.C. În acest răstimp, i-a făcut mai multe fotografii, precum şi câteva filmări în care tânara apare complet dezbrăcată. Bărbatul le-a păstrat şi, la începutul acestui an, a încercat să scoată bani de pe urma lor.

După despărţire, I.C. a plecat la muncă în străinătate, câştiga frumuşel, I.C. era la curent cu treaba asta, aşa că şi-a pus soţia s-o contacteze pe fosta iubită şi s-o preseze pentru a-i trimite lunar câteva sute de euro. Altfel, împrăştie pe reţelele de socializare pozele şi filmările compromiţătoare.

Tânăra şantajată s-a conformat la început, i-a trimis 1.200 euro în trei tranşe, dar a salvat toate mesajele transmise de bărbat ori soţia lui prin sms, messenger ori whatsapp. Apoi a făcut plângere penală şantajiştilor. Avea toate probele necesare pentru a câştiga procesul şi asta s-a întâmplat.

Fostul partener de viaţă trebuie să-i înapoieze banii, i-au fost confiscate telefoanele mobile (al lui şi al soţiei), are de achitat 4.000 lei cheltuieli de judecată, iar în cazierul lui scrie acum „un an şi şase luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei”. Claudiu CONSTANTIN