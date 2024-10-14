Un hoţ, ahtiat după ţigări. Complicele… după pasta de dinţi anitparadontoză
Dacă Sebastian B. din Vlădeni nu iese prea mult din tiparul hoţului de supermarket (poate, doar, prin cantitate şi îndrăzneală), în schimb complicele său, Adrian B. a dovedit destulă năstruşnicie atunci când au încercat să dea lovitura la hipermarketul din localitate.
Având un bagaz mai puţin voluminos, Adrian a izbutit să fugă, în schimb, Sebastian a fost reţinut şi predat poliţiei. Anchetat, a spus cine l-a însoţit, aşa că amândoi au fost inculpaţi în dosarul deschis pentru furt calificat.
Investigaţiile au început cu cei doi în stare de libertate, deşi cazul părea banal, întocmirea rechizitoriului a durat mai bine de doi ani. Sebastian a continuat cu furturile, a comis şi o tâlhărie, a stat câteva luni în puşcărie, mai greu cu audierea sa.
Degeaba, prin încheierea finală de cameră preliminară de vineri, 11 octombrie a.c, instanţa a respins excepţiile şi a decis începerea procesului. Claudiu CONSTANTIN
