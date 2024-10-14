Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
Un hoţ, ahtiat după ţigări. Complicele… după pasta de dinţi anitparadontoză

Dacă Sebastian B. din Vlădeni nu iese prea mult din tiparul hoţului de supermarket (poate, doar, prin cantitate şi îndrăzneală), în schimb complicele său, Adrian B. a dovedit destulă năstruşnicie atunci când au încercat să dea lovitura la hipermarketul din localitate.

Sebastian şi Adrian au operat ziua, în amiaza mare (ora 12.00), pe data de 15 mai 20222. Primul a înşfăcat 33 pachete de ţigări, chiar de pe raftul casei de marcat, de lângă casieriţă. Celui de-al doilea i s-au părut mult mai utile cele 26 cutii cu pastă de dinţi antiparadontoză. Au reuşit să iasă, dar au avut ghinionul să dea nas în nas fix cu şeful de magazin.

Având un bagaz mai puţin voluminos, Adrian a izbutit să fugă, în schimb, Sebastian a fost reţinut şi predat poliţiei. Anchetat, a spus cine l-a însoţit, aşa că amândoi au fost inculpaţi în dosarul deschis pentru furt calificat.

Investigaţiile au început cu cei doi în stare de libertate, deşi cazul părea banal, întocmirea rechizitoriului a durat mai bine de doi ani. Sebastian a continuat cu furturile, a comis şi o tâlhărie, a stat câteva luni în puşcărie, mai greu cu audierea sa.

Şi Adrian a avut gijă să pună beţe în roate procurorului de caz, iar mai apoi, judecătorului de cameră preliminară. A invocat câteva excepţii legate de întocmirea rechizitoriului. Cum că „actul de sesizare a instanţei este lipsit de vigoare”, descrierea faptelor fiind destul de vagă şi că, pe parcursul anchetei, nu doar că a achitat contravaloarea prejudiciului (1.300 lei), ba chiar a plătit binişor în plus, 5.000 lei.

Degeaba, prin încheierea finală de cameră preliminară de vineri, 11 octombrie a.c, instanţa a respins excepţiile şi a decis începerea procesului. Claudiu CONSTANTIN

 

 

