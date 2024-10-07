Un ieșean face opt ani de puşcărie, după ce a fost prins de 12 ori în flagrant!

* o dată, el a ascuns în cracii pantalonilor trei sticle cu vin şi nouă conserve de peşte, mergea ciudat din cauza asta * altă dată, a rămas atârnat de gardul de la gospodăria victimei * nu-şi la nici măcar cele mai elementare măsuri de precauţie

Sentinţa pronunţată la finele săptămânii trecute de către magistraţii Judecătoriei Hârlău l-a lovit mai ceva ca un trăsnet pe Ionuţ C. (26 de ani). Hoţ notoriu în zonă, dar şi foarte fraier, scăpase până acum doar cu o pedeapsă cu suspendare şi era convins că nu va ajunge niciodată după gratii. Pe motiv că e „bolnav cu capul”. Însă, în cele din urmă, stăruinţa sa infracţională şi modul pueril de operare l-au trimis la puşcărie pentru următorii opt ani.

Neaşteptatul deznodământ a venit atât din pricina extrem de deselor infracţiuni, 12 furturi în mai puţin de un an, cât şi a faptului că hoţul nu-şi lua nici măcar cele mai elementare măsuri de precauţie.

De exemplu, pe 17 ianuarie a.c., în jurul orei 14.00, Ionuţ umbla candid pe drumul principal din Coarnele Caprei, avea un mers neobişnuit, într-o mână ţinea o pereche de pantofi, iar în cealaltă avea mai multe conserve de peşte. Intrigaţi, poliţiştii din comună, care patrulau prin zonă, l-au oprit şi l-au dus în sediu primăriei, unde i-au făcut un temeinic control corporal. În afara pantofilor şi a conservelor de ton, agenţii au mai găsit asupra hoţului trei sticle cu vin, două croissante-uri şi un litru de ulei de măsline, toate ascunse în cracii pantalonilor. Le furase chiar din magazia unui secretar al primăriei, le-a returnat, dar n-a scăpat de dosarul penal.

Câteva zile mai târziu, tot pe la orele amiezii, a intrat, cu tupeu, în casa unui gospodar mult mai solid decât el. Luat de guler, scuturat bine şi întrebat de ce a venit la furat, Ionuţ a îngăimat: „sunt bolnav cu capul”. Omul l-a lăsat să plece, dar a dat, mai apoi, declaraţie la poliţie.

Următorul episod e chiar demn de o comedie. A operat tot ăn plină zi, pe la ora 13.00, în data de 7 martie. După ce a sărit gardul, Ionuţ a pătruns în locuinţa unui anume Ionel A., a furat mai multe lucruri, precum şi 20 lei, bani ce erau pe măsuţa din hol, a fost suprins de proprietar, a încercat să scape prin fugă, dar a rămas agăţat cu bluza în gard. Aşa l-au găsit poliţiştii.

Nu şi-a iertat nici părinţii

Tot în martie, Ionuţ a mers împreună cu părinţii săi până la oficiul poştal, de unde mama a ridicat pensia ei şi ajutorul de handicap al tatălui. Femeia i-a dat şi tânărului 20 lei, ca să-şi ia bere. S-au despărţit apoi, el s-a dus la crâşmă, ai lui au mers la un praznic.

Seara, Ionuţ a venit beat acasă, fără niciun ban, dar cu mare chef de a petrece în continuare la bar. I-a cerut mamei nişte bani, ea l-a refuzat, spunându-i că-i trebuie pentru a-şi interna soţul în spital, Ionuţ s-a enervat şi a comis o tâlhărie. A pus mâna pe un vătrai, a lovit-o pe femeie până a zăpăcit-o, i-a băgat mâna sub bluză şi a luat din bustieră 300 lei. Tatăl a încercat să intervină, dar s-a ales cu o scândură în cap.

Nici furtul încercat, la sfârşitul lunii, la magazinul din sat n-a fost mai reuşit. A spart geamul cu un bolovan, a intrat în clădire, s-a declanşat imediat alarma, pe moment a izbutit să scape cu fuga, dar fusese văzut şi recunoscut de către proprietar. A fost ultima sa tentativă de furt din acest deceniu.

Stufosul său dosar penal a ajuns pe rolul Judecătoriei Hârlău în data de 18 aprilie şi vineri, 4 octombrie, a venit sentinţa. Pedeapsă rezultantă de şapte ani şi zece luni, cu executare în regim de detenţie. „Modalitatea de comitere a faptelor, respectiv în timpul termenului de supraveghere al suspendǎrii executǎrii pedepsei sub supraveghere, de natură a crea o atmosferă de nesiguranţă socială, relevând lipsa oricărui reper moral al inculpatului raportat la valorile sociale cu care acesta vine în conflict, evidenţiază, de asemenea, faptul că prin lăsarea acestuia în libertate se creează o stare de pericol, de insecuritate pentru buna desfăşurare a relaţiilor sociale ocrotite de legea penală”, au motivat magistraţii pedeapsa atât de dură în raport cu consecinţele minore ale faptelor hoţului. Claudiu CONSTANTIN