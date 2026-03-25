Un ieșean, voluntar în Zambia. Echipa lui construiește o casă pentru o femeie de 60 de ani

* un ieșean a dus solidaritatea dincolo de granițe și s-a alăturat unui proiect umanitar în Zambia, unde contribuie la construirea unei case pentru o familie aflată într-o situație dramatică * jurnalistul George Marici face parte dintr-o echipă de 13 voluntari români implicați într-o misiune Habitat for Humanity România

Gestul unui ieșean capătă, zilele acestea, o forță aparte la mii de kilometri de casă. George Marici, unul dintre prezentatorii matinalului de la Radio Iași, se află în Zambia, unde participă, alături de alți 12 români, la construirea unei locuințe pentru o familie vulnerabilă din comunitatea Makalulu.

Misiunea nu înseamnă doar muncă pe șantier, ci și implicare directă într-o realitate dură, în care lipsa unei case sigure poate însemna, de la o zi la alta, nesiguranță, teamă și risc permanent. Beneficiara proiectului este Estella, o femeie în vârstă de 60 de ani, care își crește singură cei patru nepoți rămași orfani.

În fiecare zi, Estella încearcă să le ofere hrană, haine și grijă, deși își câștigă traiul vânzând legume la marginea drumului, iar veniturile abia le ajung pentru supraviețuire. Familia locuiește acum într-o casă mică din lut, cu o singură cameră, o locuință fragilă, expusă riscului de prăbușire în sezonul ploios.

În acest context, noua casă înseamnă mai mult decât o construcție. Înseamnă siguranță, protecție și o șansă reală la o viață mai demnă. Alături de ceilalți voluntari, George Marici pune umărul la ridicarea unui adăpost care poate schimba radical destinul acestei familii.

Experiența din Zambia are și o dimensiune personală aparte pentru ieșean. „Numele meu din Zambia este Musonda din Bamba. Așa m-au botezat! M-au impresionat acești oameni, nu au nimic, doar bucuria de a trăi”, a transmis George Marici. Numele primit acolo poate fi tradus prin „cel binecuvântat” sau, poate cel mai potrivit în acest context, „omul care ajută”.

Proiectul este derulat cu sprijinul Habitat for Humanity România, organizație cunoscută pentru intervențiile sale în sprijinul familiilor vulnerabile și pentru proiectele de locuire derulate de-a lungul anilor în România.

Povestea din Makalulu are și o puternică încărcătură simbolică pentru publicul din Iași. Ea arată că solidaritatea nu se oprește la granițele unui oraș sau ale unei țări și că oameni cunoscuți din spațiul public local aleg să se implice concret, acolo unde nevoia este uriașă.

Dincolo de microfon, de studio și de rutina zilnică, George Marici devine parte dintr-o inițiativă care construiește, la propriu, speranță. Într-un colț vulnerabil al lumii, o echipă de 13 români ridică o casă pentru o bunică și cei patru nepoți ai săi. Iar printre cei care transformă această poveste în realitate se află și un ieșean.

Maura ANGHEL