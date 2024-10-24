Un ieşean a evadat din arestul la domiciliu ca să mai comită o tâlhărie

* ori n-a prea înţeles ce înseamnă asta, ori atracţia Gării Iaşi a fost mult mai puternică, încă nu se ştie, cert e că el a depistat, în două rânduri, hălăduind pe peron şi prin sălile de aşteptare * poliţiştii TF au raportat faptele, tâlharului i-a fost deschis dosar penal pentru evadare!

Prima faptă penală înscrisă în cazierul lui Florinel P. s-a petrecut în seara de 13 septembrie 2020, în apropierea Gării Iaşi. Ovidiu M. tocmai condusese pe cineva la tren şi se întorcea spre casă, iar Florinel, împreună adolescentul Robert L. beau bere în spatele unui magazin non-stop. Aparent foarte generoşi, aceştia l-au invitat să li se alăture la chef. Imprudent, Ovidiu a acceptat să bea în tovărăşia unor necunoscuţi.

La un moment dat, târziu în noapte, pe la ora 3.00, Florinel i-a cerut lui Ovidiu telefonul, pe motiv că trebuie să apeleze de urgenţă pe cineva. Abia în acel moment, a intrat la bănuieli, a refuzat, dar era pra târziu. Florinel i-a smuls aparatul, i-a dat un pumn în cap cu atâta forţă încât l-a lăsat lat, apoi el şi Robert au părăsit foarte calmi zona.

Victima a reclamat tâlhăria, au început cercetările, agresorul a fost identificat rapid, imaginile surprinse de către camerele de luat vederi erau concludente, astfel că, până la pronunţarea sentinţei, Florinel a fost plasat în arest la domiciliu.

Ori n-a prea înţeles ce înseamnă asta, ori atracţia Gării Iaşi a fost mult mai puternică, încă nu se ştie, cert e că el a depistat, în două rânduri, hălăduind pe peron şi prin sălile de aşteptare. Poliţiştii TF au raportat faptele, tâlharului i-a fost deschis dosar penal pentru evadare. Înainte de a fi plasat în arestul preventiv, a mai comis o tâlhărie, în iunie 2022 a venit prima condamnare, trei ani cu executare, iar alaltăieri judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea procesului evadatului ce stă stă deja în puşcărie. Unde aşteaptă sentinţa pentru cea de-a doua tâlhărie. Pronunţarea a fost programată pentru data de 7 noiembrie. Claudiu CONSTANTIN