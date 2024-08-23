Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
Un ieşean a fost prins, de patru ori, în flagrant, încălcând ordinul de protecţie

* e de meserie drujbar, dar nu şi-a ameninţat iubita cu unealta, ci cu un cuţit * sentinţa primită a fost nesperat de blândă, condamnare cu suspendare

Ionel I. n-a terminat dect opt clase, n-are nicio calificare, dar a găsit o metodă de a câştiga rezonabil şi suficient pentru a-şi întreţine familia. E drujbar şi taie lemne la comandă. După ce îşi încheie ziua de muncă, nu se duce direct acasă, ci face o haltă la cârciumă. Deseori, se îmbată zdravăn şi ajunge la domiciliul conjugal plin de gelozie. Urmează clasicele înjurături şi ameninţări la adresa femeii.

Cu violenţele, a început în seara de 16 noiembrie 2023. Şi-a lăsat drujba la intrare, s-a dus în bucătărie, a pus mâna pe cuţit, luându-şi la fugărit consoarta. Urla ca apucatul, trezind din somn pe cei doi copii mici pe care-i are împreună cu Tatiana. Aceasta a reuşit să scape, refugiindu-se în curtea vecine, a sunat de acolo la poliţie, agenţii au venit, l-au calmat pe drujbar şi au emis un ordin de protecţie provizoriu, valabil pentru cinci zile.

Tatiana a mers mai departe, l-a acţionat în judecată, solicitând un ordin de protecţie pentru o perioadă de şase luni şi evacuarea lui Ionel din locuinţa comună. A câştigat fără probleme, bărbatul trebuind să plece şi să nu se apropie la mai mult de 50 metri de femeie.

Nu i-a păsat deloc de sentinţă, a încălcat-o de patru ori în următoarele trei luni şi mereu a fost prins în flagrant de către poliţişti. Vecina, cum îi auzea gura, cum suna la 112. Toate isprăvile astea s-au adunat într-un dosar penal, în care Ionel a fost inculpat pentru săvârşirea infracţiunilor de „ameninţare” şi  „încălcarea ordinului de protecţie”, plasat sub control judicar şi trimis în judecată pe 14 aprilie a.c. Alaltăieri a venit şi sentinţa, una nesperat de blândă pentru el. Un an şi şase luni, dar cu suspendare. Claudiu CONSTANTIN

 

 

 

 

 

