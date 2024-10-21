Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
Un ieşean a încercat un viol pe bulevard, ziua în amiaza mare

Vineri, 18 octombrie, judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea procesului în care Andrei David C. este inculpat pentru agresiune sexuală. Individul a dovedit o îndrăzneală ieşită din comun în după amiaza de 7 iunie a.c., atunci când a încercat s-o violeze pe G.M. în plină stradă, fără să-i pese că, la acea oră, zona era intens circulată. Oameni care se întorceau de la serviciu, oameni care mergeau să se aprovizioneze de la hipermarketul din apropiere, elevi şi studenţi care terminaseră cursurile. Printre ei, şi G.M., o tânără elegantă şi atrăgătoare.

Andrei nu s-a mai putut abţine, s-a năpustit asupra ei, venind din spate, a strâns-o cu braţele de corp, i-a frământat sânii cu palmele, propunându-i o partidă de sex în spatele parcării din apropiere.

Cum era şi normal, femeia s-a opus, a început să strige după ajutor, bărbatul s-a enervat, a apucat-o de ceafă, a izbit-o de asfalt, apoi a luat-o la fugă. N-a ajuns departe. Doi poliţişti ce patrulau prin zonă l-au imobilizat, l-au dus la secţie, unde i-a fost deschis dosar penal. A doua zi, tupeistul a fost plasat în arestul preventiv, unde se află şi acum. Claudiu CONSTANTIN

 

 

