Un ieşean aşa a crezut că-i trece mahmureala: a băut cafea cu coniac, apoi a urcat la volan

Pentru cina din seara de 2 martie a.c., Diana P. din Podolenii de Sus, comuna Cozmeşti pregătise două porţii enorme de tochitură de porc. Unea pentru ea, cealaltă pentru soţul Marinel. Bărbatul a zis că nu merge fără celebrul vin negru ce se face în zonă, a băut aproximativ un litru, apoi s-a dus la somn. A doua zi avea multă treabă la serviciu, el fiind angajat al unei instituţii din subordinea Primăriei Cozmeşti. Deşi era weekend.

S-a trezit în jurul orei 6.00, deşi nu amestecase băutura, era încă mahmur, avea capul cât o baniţă şi privirea înceţăşată. Şi-a preparat o cafea foarte tare, dar pentru a fi sigur de efect, a turnat în cană şi 50 ml de coniac, a băut amestecul, apoi s-a urcat la volanul autoturismului proprietate personală şi a plecat la muncă. Dar n-a mai ajuns. După aproximativ un kilometru, a fost tras pe dreapta de către un echipaj de la Rutieră şi pus să sufle în etilotest. Cum a ieşit o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, a fost condus la IML pentru recoltarea probelor biologice. Pe drum, le-a povestit agenţilor toată tărăşenia, aceştia s-au arătat înţelegători, dar a trebuit să-i deschidă dosar penal.

Alcoolemia din sânge s-a dovedit mai mare decât cea estimată, analizele indicând o valoarea de peste un la mie în momentul când fusese oprit. Până la urmă, Marinel a scăpat ieftin. A semnat acordul de recunoaştere a vinovăţiei, astfel încât, prin sentinţa de luni, 11 noiembrie, a primit o condamnare la un an închisoare, dar cu amânarea executării pedepsei. Asta înseamnă că-şi păstrează permisul de conducere. Claudiu CONSTANTIN

 

 

 

